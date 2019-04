Iso kaupunginteatteri ei välttämättä ole villeimpien kokeilujen paikka, paitsi joskus – Alma Lehmuskallio haluaa tuoda Ouluun tuoreita tekijöitä sekä rikasta ja raikasta esitystaidetta perinteisen rinnalle

Oulun teatterin uusi taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio haluaa raikastaa teatteria, vaikka perinteiselle teatterille on ehdottomasti myös sijansa. "Syviä aiheita käsittelevä teatteri voi olla myös viihdyttävää, monella tavalla täräyttävää ja hauskaa. Siinä ei ole mitään ristiriitaa. Valon vieressä on aina varjo ja naurun lähellä on itku", hän sanoo. KUVA: Mauri Ratilainen /com.pic