Iron Sky The Coming Race -elokuvan ensi-ilta viivästyi liki kaksi vuotta – "Meiltä poistui yksi rahoittaja, ja se aiheutti rahoitusongelman"

Timo Vuorensolan uutuuselokuva Iron Sky The Coming Race sai ensi-iltansa melkein kaksi vuotta kaavailtua myöhemmin.

Suomalaisittain ennätykselliset 20 miljoonaa euroa maksaneen elokuvan kuvausten osalta pysyttiin vielä hyvin aikataulussa ja budjetissa, mutta jälkitöiden efektibudjetti uhkasi riistäytyä käsistä.

Ratkaisuja laatuvaatimusten ja budjetin kohtaamiseksi pähkäiltiin efekteistä vastanneen, Hugo-elokuvasta Oscarilla palkitun, saksalaisen Pixomondon kanssa kuuden kuukauden ajan.

– Tämä valitettava viivästys johti siihen, että meiltä poistui yksi rahoittaja, ja aiheutti rahoitusongelman. Sen paikkaaminen otti oman aikansa, tuottaja Tero Kaukomaa kertoo.

Kun kyseinen ongelma oli saatu ratkaistua, tuli uusi mutka matkaan. Viisi ensimmäisen Iron Sky -elokuvan työntekijää haastoivat Blind Spot Picturesin ja Iron Sky Universen oikeuteen perätäkseen tekijänoikeuksia tekemäänsä materiaaliin. Markkinaoikeus ratkaisi oikeuskiistan lopulta tuotantoyh-tiöiden eduksi.

Iron Skyn budjetti oli kahdeksan miljoonaa euroa, ja siinä fanit toivat hankkeeseen konkreettista rahaa ja sitä kautta loivat uskoa perinteisiin rahoittajiin.

Uutuuselokuvan osalta uskottavuusongelmaa ei perinteisten rahoittajien keskuudessa enää ollut, mutta fanit kantoivat edelleen kortensa kekoon.

– Fanirahan osuus on nyt prosentuaalisesti aika pieni, alle viisi prosenttia koko budjetista. Se on kuitenkin ollut merkittävää niissä vaiheissa, kun olemme sitä tarvinneet, Kaukomaa sanoo.

Hankkeen alussa ensimmäinen esittelyvideo ja ensimmäinen käsikirjoitusversio esimerkiksi rahoitettiin kokonaan fanien tuella.

Toisen Iron Sky -elokuvan valmistuminen kesti peräti kuusi vuotta.

Yhteistyö fanien kanssa on muutenkin ollut tiivistä. Vuorensola ja Kaukomaa lähettivät käsikirjoituksen yli tuhannelle fanille luettavaksi ja kommentoitavaksi, ja kuvausten lähestyessä he räätälöivät joukkorahoituksen muodossa avustajarooleja faneille.

– Ihmiset pystyivät valitsemaan, haluavatko he olla kuutukikohdan asukkaita vai sotilaita, vai haluavatko he juosta dinosaurusta karkuun tai päästä dinosauruksen ruuaksi. Yli 330 fania eri puolilta maailmaa lensi kuvauksiimme Belgiaan, Vuorensola selvittää.

Jälkituotantovaiheessa faneille järjestettiin vielä näytöksiä ensimmäisistä leikkausversioista, ja niissäkin palautetta otettiin vastaan. Niin käsikirjoituksen kuin leikkausversioidenkin osalta fanien kommentit toivat osaltaan vahvistusta sille, mikä toimii ja mikä ei.

– Tavallaan fanit ovat olleet muokkaamassa sitä kokonaisuutta, mutta tietysti lopullinen päätösvalta on ollut meillä – niin kuin ensimmäisessäkin elokuvassa, Vuorensola tähdentää.

Ensimmäinen Iron Sky levisi yli 60 maahan. Jossakin sitä esitettiin elokuvateattereissa, ja jossakin se päätyi vain dvd- tai videolevitykseen. Kun myös laiton jakelu huomioidaan, elokuva on tavoittanut kymmeniä miljoonia katsojia.

Iron Sky The Coming Race -elokuvan osalta levitystä on tarkoitus tehostaa. Suomessa ensimmäisen elokuvan tulosta on vaikea petrata, mutta esimerkiksi Saksassa on vielä runsaasti kasvupotentiaalia.

– Ykköselokuva sai elokuvateattereissa vähän yli miljoona katsojaa. Toivon, että tällä päästään vähintäänkin tuplaamaan se tulos, Kaukomaa toteaa.

Toista elokuvaa viimeistellään Kiinassa

Viimeiset kaksi ja puoli vuotta ohjaaja Timo Vuorensola ja tuottaja Tero Kaukoranta ovat tehneet Iron Sky The Coming Race -elokuvan rinnalla The Ark – An Iron Sky Story -elokuvaa Kiinassa.

Senkin on määrä aloittaa valkokangaskierroksensa vielä tämän vuoden aikana.

Ihan alkuun kiinalaiset halusivat Vuorensolan ohjaamaan kiinalaista scifi-elokuvaa.

Kun hanketta ruvettiin viemään eteenpäin, siitä sukeutui Iron Sky -elokuva. Spin off -tyyppinen tarina on kiinalaiselta käsikirjoittaja-tuottajalta Max Wangilta.

Noin 27 miljoonaa euroa maksava The Ark – An Iron Sky Story toteutetaan lähes kokonaan kiinalaisella rahalla. Elokuvaa kuvattiin kaksi päivää Suomessa, mutta muutoin se on tehty Kiinassa.

Kuvaaja Mika Orasmaa ja näyttelijä Malla Malmivaara olivat työryhmän ainoat suomalaiset kuvauksissa.

– Leffatyöryhmät toimivat aina vähän samalla tavalla, mutta tietysti siellä on paljon myös kulttuurillisia eroja. Tässä kieli tuli yhdeksi isoksi haasteeksi. Englannilla ei pärjännyt, vaan koko ajan piti olla joku tulkki, Vuorensola kertoo.

– Resurssit Kiinassa ovat kunnossa. Siellä pystyy tekemään aika isojakin juttuja, ja he ovat nopeita tekemään asioita. Mutta onhan se myös aika raskasta. Kun kuvaukset ovat päällä, ei vapaapäiviä juuri ole.