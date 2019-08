The Corridoors of Sound -taiteilijakollektiivin Jussi Alaraasakka, Petri Miettinen ja Anthony Rice-Perttunen tutkivat Valveella, mitä sali heille mahdollistaa.

On vielä pieni mysteeri, keitä esiintyjistä ilmestyy paikalle ja mitä instrumentteja kukin soittaa – tai millä tavalla, kun Kultakuume-klassikon mykkäelokuvanäytös alkaa.

Vaikeuskerrointa lisää se, että tämä on ensimmäinen kerta, kun The Corridoors of Sound säestää elokuvanäytöstä. Toteutus on vasta ajatuksen asteella.

– Aloitamme usein tietämättömyyden tilassa, mutta yhteinen sävel löytyy nopeasti ja liikumme kollektiivina tunnelmasta toiseen, he sanovat.

Ryhmä ei suunnittele esityksiään ennakkoon kuin löyhästi teeman puitteissa, joskin luottaa vahvasti keskinäiseen yhteisymmärrykseen.

– Lavalla meidän pitää kuulla toisemme hyvin. Improvisaatiossa kuuntelu on oikeastaan tärkeämpää kuin soittaminen.

Kokemuksesta he tietävät, että improvisointi yhdessä onnistuu. Luoviminen sanattoman kommunikaation ilmapiirissä muistuttaa parhaimmillaan telepatiaa.

He korostavat, että epäonnistumista tai ”väärää nuottia” on turha pelätä ja kaikilla on oikeus kokeilla. Jännitys ja epäsuhtaisuus voivat jopa parantaa kokemusta.

– Olemme lavalla kuin saunassa, paljaana ja tasa-arvoisesti, Miettinen sanoo.

Ajoittaisen kaoottisuuden yläpuolelle nousee kuitenkin yksi äänetön jäsen. Se on itse elokuva, joka dominoi kokonaisuutta.

Siksi esityksessä on mukana piano, jota entisvanhaan on tavattu käyttää mykkäelokuvia säestettäessä.

– Annamme pianolle tilaa, mutta muu ryhmä ei säestä pelkästään sitä, vaan jokainen tulkitsee elokuvaa omasta lähtökohdastaan.

Kun esimerkiksi kerran aiemmin performanssin teemana olivat jäätiköt, soitteli Alaraasakka käsissään sulavia jääpalasia.

Tyypillistä onkin, että mukana saattaa olla hyvin epämusiikillisiksi koettuja instrumentteja, kuten vaikkapa kirjoja.

Kollektiivi itsessään on melko suuri: siihen kuuluu klassisia muusikoita, äänitaiteilijoita, tanssijoita, visualisointien tekijöitä ja jopa oma maskeeraaja.

Sunnuntain konsertissa paletti on kuitenkin elokuvan takia riisutumpi. Paikalla on viidestä seitsemään henkeä, mutta ei musiikin lisäksi muita elementtejä.

Kaikkiaan ryhmään kuuluu tällä hetkellä 53 ihmistä, joista noin kolmisenkymmentä on aktiivisesti toiminnassa mukana.

Kollektiivin perusti muutama vuosi sitten brittiläinen äänitaiteilija Dave Lawrence, joka asuu tätä nykyä Iissä.

Iin kauhuelokuvafestivaalista virisikin idea myös muiden kuin kauhuelokuvien säestämiseen.

Vuosikausia Iissä järjestetyn tapahtuman ohjelmistossa mykän kauhuelokuvan säestys elävillä muusikoilla on jo perinne.

The Corridoors of Sound ei kuitenkaan aio soittaa valmiiksi elokuvalle luotua musiikkia eli täyttä soundtrackiä, vaan tekee esiintymisestään aivan omalakisensa ja ainutkertaisen performanssin.

– Onkin hyvä tiedostaa, että katsojalle saattaa nousta epäilyksiä sen suhteen, miten meno vastaa ennakko-oletuksia. Toisaalta tulija kokee varmasti elämyksen, joka jää mieleen, miehet vakuuttavat.

Mykkäelokuvakonserttisarja alkaa 4.8. Charles Chaplinin elokuvalla Kultakuume, jota säestää The Corridoors of Sound. Esitys Kulttuuritalo Valveella kello 16.

Kultakuumeen perään muitakin klassikkoja

The Corridoors of Soundin säestys Kultakuumeeseen ei suinkaan jää ainoaksi esitykseksi, sillä maanantaina 12.8. oululainen Radiopuhelimet soittaa Valvesalissa oman tulkintansa Usherin talon häviön äänimaailmasta.

Jean Epsteinin ohjaus perustuu Edgar Allan Poen novelliin, jonka kauhuelokuvasovitusta Radiopuhelimet on säestänyt kerran aiemminkin vuonna 2007.

Esitys oli silloin Oulun Musiikkivideofestivaalin sekä Oulun Elokuvakeskuksen Avantgarde2-tapahtuman yhteinen päätösspektaakkeli.

Sunnuntaina 18.8. vuoron saa Tri Caligarin kabinetti, jota pidetään kauhufiktion sekä ekspressionistisen elokuvataiteen merkkipaaluna.

Caligarin tahtiin musisoivat Lau Nau, Topias Tiheäsalo ja Hermanni Ylitepsa.

Lau Nau eli Laura Naukkarinen on säestänyt mykkäelokuvia ympäri maailmaa, kuten San Franciscossa ja Ranskan Anères’issa.

Hänen modulaarisyntetisaattoriaan täydentävät Tiheäsalon sähkökitara sekä Ylitepsan kontrabasso ja viulu.

Elokuvista kultakuume projisoidaan 16-milliseltä filmiltä, kun taas muut teokset toistetaan digitaalisina kopioina.

Konserttisarja on osa Oulun juhlaviikkojen Ekstrat -ohjelmistoa.