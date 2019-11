Ilkka Alangon rokkarin ura alkoi 12-vuotiaana Talouskukkarosta, josta kehkeytyi Alangon pitkäikäinen työmaa Neljä Ruusua

Ilkka Alanko ei ole ikäkriiseilijä, vaikka jollakin tavalla tasaluku arveluttaa.

– Muistan, kun faija täytti 50. Oli lahjamaljakot, pönötykset ja pytingit, vierailla puvut päällä. Ja faija oli niin vanha, Alanko naurahtaa.

– Ja kyllähän lapsena kolmekymppisetkin tuntuivat sikavanhoilta. Jotenkin silloin oli absurdi ajatus, että edes eläisi viisikymppiseksi.

Alanko miettii, että häneen nuoruus on jotenkin jumittunut.

– Ehkä se tulee siitäkin, että aikoinaan musabisneksessä me oltiin ne nuorimmat. Olen myös sisaruksistani nuorin, iltatähti. Mieleltäni olen sama teini kuin ennen, vaikka rillit pitääkin jo olla, tunnustaa Neljän Ruusun solistina yli 30 vuotta vaikuttanut Alanko.

Elämän rajallisuus on kuitenkin ollut läsnä viime aikoina. Läheinen lapsuudenystävä kuoli vuoden alussa, äiti vajaat kaksi vuotta sitten. Isä on kuollut jo 1980-luvulla.

– Ne on olleet pysähdyttäviä tapahtumia. Ei ole itsestäänselvyys olla elossa. Lindholmin Ollikin lähti vain vähän mua vanhempana.

Alanko on ollut musiikkibisneksessä koko aikuisikänsä. Vuonna 1982 Joensuussa perustettu Talouskukkaro muuttui Neljäksi Ruusuksi pari vuotta myöhemmin, kun kosketinsoittaja lähti viiden kaveruksen muodostamasta bändistä. Jäljelle jäänyt nelikko on koossa edelleen.

– En oikeastaan koskaan halunnut rokkariksi. Soitin käyrätorvea kuusitoistavuotiaaksi, mutta yllättäen teini-iässä mieli muuttui ja ajauduin tähän, sanoo Alanko, joka oli kaksitoistavuotias, kun Talouskukkaro perustettiin.

Neljä Ruusua vetäytyi tauolle vuonna 2007. Alangon mukaan tuolloin ei tiedetty, soitetaanko enää koskaan yhdessä.

– Mutta sitten tilanteet muuttuivat parempaan suuntaan, ja palasimme lavalle Ilosaarirockissa 2011. Vaikka emme olleet neljän vuoden aikana oikein minkäänlaisissa yhteyksissä, tuntui kuin olisi tullut kotiin.

Tauon aikana Alanko pääsi toteuttamaan kaksi pitkäaikaista unelmaansa: hän julkaisi elektronisen sooloalbumin Elektran (2009) sekä Neljän Ruusun tuotannosta kootun swing-albumin Ruusuja (2010) big bandin kanssa.

Kun vaimo kysyi Ilkka Alangon syntymäpäivälahjatoivetta, hän sanoi haluavansa kaiken turhan tavaran pois kodista.

– Mua ahdistaa se roinan määrä! Mutta toiveeni on koko ajan toteutumassa, kaikkea turhaa on häipynyt jo paljon. Ja häipyy koko ajan.

Alanko on ollut kasvissyöjä 80-luvun lopulta saakka. Hän tunnustautuu ympäristönsuojelijaksi. Erityisesti vesistöjen tila huolestuttaa. Siksi muusikko olikin hyvin otettu, kun John Nurmisen säätiöstä otettiin yhteyttä Meidän maa -biisin tiimoilta Itämeri-projektiin liittyen.

– Se on kunnia-asia. Saan olla omalta osaltani vaikuttamassa tärkeisiin asioihin. Haluan olla myös lapsilleni roolimalli näissä asioissa.

Alangolta kysytään usein, mikä on Neljän Ruusun kunnioitettavan iän salaisuus.

– Yksi juttu on varmaan se, että me ei olla koskaan tehty kauaskantoisia, määrätietoisia suunnitelmia levyjen julkaisuajankohdista tai haaveiltu stadionkeikoista. Bändi on intohimomme, mutta teemme asioita omassa rytmissä. Ei me haluta tietää, mitä on kahden vuoden päässä. Ja viihdymme festareilla, toistaiseksi meillä ei ole tarvetta Hartwalliin.

Vapautta tuo sekin, ettei bändi omista mitään.

– Meillä ei ole omia pa-laitteita tai bussia eikä bändimme ole firma, joten vältymme turhilta velvoitteilta.

Alanko tuntee itsensä onnekkaaksi.

– Kun ajattelee, että ajauduin tähän duuniin, voi olla aika tyytyväinen, että tämä tuntuu äärimmäisen mielekkäältä 37 vuoden jälkeenkin.

Neljän Ruusun yleisössä jo kolmatta sukupolvea

Neljä Ruusua ei ole ratsastanut pelkästään vanhoilla hiteillään; uutta musiikkia on tehty koko ajan. Viimeisin albumi Mustia ruusujajulkaistiin vuonna 2018, uusin singleSurutulitus lokakuussa.

– Uusien biisien kautta on tullut uutta yleisöä. Ei meidän ole pakko joka keikalla soittaa Juppihippipunkkaria. Kuulijoissa alkaa olla jo kolmatta sukupolvea. Uskon, että ilman tuota sukupolvenvaihdosta bändimme olisi jo kuollut, Ilkka Alanko miettii.

Tien päällä ollaan nytkin, syyskiertue alkoi lokakuussa ja kestää joulukuun puoliväliin. Siihen kuuluu 16 keikkaa eri puolilla Suomea.

– Nyt on rauhallinen tahti. Aikoinaan mentiin sillä lailla, että viidessä ja puolessa viikossa oli yksi vapaapäivä.

Alanko on kirjoittanut kaikki Neljän Ruusun tekstit, sävelistä on aina vastannut Kode Koistinen. Alangon mukaan kaksikon ajatukset menevät usein yksiin, he ikään kuin lukevat toisiaan.

Alanko työskentelee kotonaan. Eniten hän saa aikaan päivisin, kun muu perhe on töissä ja koulussa.

– Teen töitä omassa tahdissani. Natsityyliäkin olen kokeillut, mutta se ei sovi mulle.

Alanko kertoo, että tekstejä kirjoittaessaan hänen on sijoitettava itsensä jonnekin.

– Aika usein olen mielessäni lapsuuskotini maisemissa Joensuussa, missä vietin ensimmäiset 21 vuottani. Talo ja se miljöö palaavat toistuvasti myös uniini.

Joensuun tyhjä torikin on ammentamisen arvoinen mielikuva.

– Vaikka niin, että palaa sinne rakkaiden ihmisten luo, mutta missään ei olekaan ketään.

Äidin kuoleman jälkeen reissut tärkeään synnyinkaupunkiin ovat harventuneet, kun sisaruksetkin asuvat kaikki pääkaupunkiseudulla.