Ikimuistoisen roolin Perikato-elokuvan Hitlerinä tehnyt näyttelijä Bruno Ganz on kuollut

Ikimuistoisen roolin Adolf Hitlerinä tehnyt näyttelijä Bruno Ganz on kuollut, kertoo hänen agenttinsa. Sveitsiläisnäyttelijä kuoli lauantain vastaisena yönä kotonaan Zürichissä. Hän oli kuollessaan 77-vuotias.

Ganz muistetaan etenkin elokuvasta Perikato, joka kuvaa natsi-Saksan viimeisiä päiviä Hitlerin bunkkerissa.

Elokuvan kohtauksesta, jossa Ganz esittää raivoavaa Adolf Hitleriä, on tehty lukemattomia internet-meemejä.

Saksalaiset näyttelijät ovat yleensä olleet haluttomia esittämään Hitleriä. Ganz katsoi, että hänen sveitsiläinen taustansa on tässä suhteessa jonkinlainen suoja.

– Minua auttoi myös se, että en ole saksalainen, koska saatoin laittaa passini Hitlerin ja itseni väliin, Ganz sanoi vuonna 2005 tehdyssä haastattelussa.

Perikato (Der Untergang) -elokuva valmistui vuonna 2004.

Nähdään valkokankailla ensi kuussa

Ganz esiintyi uransa aikana sekä näyttämöllä että 1970-luvulta alkaen maailman kärkiohjaajien elokuvissa. Ganzin tunnetuimpiin elokuviin kuuluvat muun muassa Wim Wendersin ohjaamat Amerikkalainen ystävä (1977) ja Berliinin taivaan alla (1987).

Viime kesänä Ganzin oli määrä esiintyä Salzburgin musiikkijuhlilla kertojan roolissa Mozartin Taikahuilu-oopperassa. Neue Züricher Zeitungin mukaan Ganz ei kuitenkaan kyennyt esiintymään roolissa, koska hänellä oli todettu pahanlaatuinen suolistokasvain.

Ganzin roolin paikkasi Klaus Maria Brandauer.

Ganz nähdään vielä valkokankaalla tanskalaisohjaaja Lars von Trierin elokuvassa The House That Jack Built, jonka teatterilevityksen Suomen ensi-ilta on ensi kuussa.

Elokuva kertoo sarjamurhaaja Jackista, jonka sivupersoonaa tai psykoanalyytikkoa, salaperäistä Vergeä Ganz esittää filmissä.