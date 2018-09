Ihmisvihaa tihkuva jännäri vauvan sieppaamisesta – asialla on Kuin raivon härän käsikirjoittaja

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Dog Eat Dog

★★★ Kolme entistä linnakundia lähetetään sieppaamaan mafiapomon vauvaa. Joku toinen olisi tehnyt söpön taaperokomedian, mutta ei Taksikuskin ja Kuin raivon härän käsikirjoittaja Paul Schrader. Ihmisvihaa tihkuvassa, väkivaltaisessa toimintajännärissä Nicolas Cage, Willem Dafoe ja Christopher Matthew Cook käyvät arveluttavilla kierroksilla, mutta ainakaan minulla ei tullut mieleen näitä hyypiöitä ihailla. Ensiesitys. (USA 2016)

Sub maanantai 17.9. klo 21.00

Paha aavistus

★★ Ensiksi Linda Hanson kuulee, että hänen miehensä Jim (Julian McMahon) on kuollut auto-onnettomuudessa. Huonosti nukutun yön jälkeen siippa touhuilee aamuaskareitaan. Mistä on kyse? No, kyse on Mennan Yapon ohjaamasta mysteerijännäristä, jonka epätoivo ja -uskottavuus kasvavat kuin valtionvelka. Kun on aika kutsua hengenmiehetkin selittelemään, ei edes Sandra Bullock onnistu elokuvaa karilta kampeamaan. (USA 2007)

Liv maanantai 17.9. klo 21.00

Knight of Cups

★★★ Tyhjyydestä kertovilla elokuvilla on vaara lipsahtaa tyhjiksi itsekin, ja niillä rajoilla Terrence Malick tällä(kin) kertaa askeltaa. Christian Bale esittää käsikirjoittajaa, joka viilettää puolivaloilla pitkin Hollywoodin houkutuksia. Emmanuel Lubezkin upeat kuvat tavoittavat runollisen tokkuraisia tunnelmia, mutta nuorten naisvartaloiden pitkä paraati saa ohjaajakonkarin tuntumaan jo vanhalta tirkistelijältä. Ensiesitys. (USA 2015)

Hero maanantai 17.9. klo 21.00