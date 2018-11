Hyvä paimen valaa nuoriin uskoa – tanskalaispappi antaa rippikoululaisten jopa nukkua kirkonpenkissä

Dok: Usko

**** Hälisevä joukko rippikoulunuoria hiljenee ja syventyy miettimään elämän tärkeitä kysymyksiä, kun tanskalainen pappi Karsten Møller Hansen soittaa heille musiikkia ja antaa luvan vaikka päivänokosiin kirkonpenkissä.

Mikä on elämän tarkoitus, millainen on jumala? Näin isoja asioita nuoret saavat pohtia rauhassa ja turvassa. Rippikoulun tarkoitus on auttaa nuoria luottamaan omiin kykyihinsä ja luomaan itse käsityksensä.

– Minä en päätä jumalasta teidän puolestanne, viisas pappi rohkaisee. Hänen roolinsa on kirjaimellisesti toimia nuorten paimenena, ohjata heitä kohti omia polkujaan.

Korkein totuus - lahkossa tiukat tulkinnat

Tätä mahdollisuutta eivät saaneet nuoruudessaan kolme buddhalaista, jotka kuuluivat Japanissa, Tokiossa vuonna 1995 terrori-iskun tehneeseen, Shoko Asaharan perustamaan Korkein totuus -lahkoon. Jens Loftagerin dokumentissa seurataan rippikoulunuorten lisäksi myös heidän pyhiinvaellusmatkaansa pyhälle Fuji-vuorelle.

Siinä, missä tanskalaispappi Hansen rohkaisee nuoria pohtimaan itse, miten he maailman, rakkauden tai jumalan näkevät, Asaharan johtama lahko yhdisteli buddhalaisuutta ja hindulaisuutta maailmanlopun visioihin ja määritteli tiukasti, jäseniltään mitään kyselemättä, tulkinnat elämän tärkeistä kysymyksistä.

Matka nuoruudesta on ollut pitkä ja teemat, joita keski-ikäiset pyhiinvaeltajat pohtivat, ovat pitkälti samoja kuin rippikoululaisilla: mitä ovat identiteeti, syyllisyys, rakkaus, anteeksianto?

Dokumentti on osin värillinen, osin mustavalkoinen. Värillisenä kuvataan nuorten ja pyhiinvaeltajien kokemukset, mitään alleviivaamatta. Lopussa katsojalle jää toiveikas olo, kun sekä vuorelta että rippikirkosta astutaan ulos valoon ja kohti elämää.

Yle Teema & Fem sunnuntai 4.11. klo 22.00