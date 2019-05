Huutajien huuto on puhdasta Kafkaa – "yksitoista ukkoa" on mukana Ruotsin kuninkaallisen baletin suurtuotannossa

Mieskuoro Huutajat Oulusta pyydettiin mukaan nykybalettiin Processen. Kokoillan baletissa on 30 tanssijaa ja 60 hengen orkesteri. Vierailevan koreografin Jiří Bubeníčekin koreografia pohjaa Franz Kafkan Oikeusjuttu-romaaniin. – Esitys on aika täsmällinen kuvaus totuudenjälkeisestä ajasta. Täydelliset absurditeetit muuttuvat luonnollisiksi totuuksiksi, kuoronjohtaja Petri Sirviö sanoo.

Oululainen mieskuoro Huutajat on kymmenen miehen voimin mukana Ruotsin kuninkaallisen oopperan uudessa kokoillan baletissa Processen. Se ei olekaan ihan pikku juttu, sillä mukana on koko Kuninkaallinen ooppera ja baletti: kolmekymmentä tanssijaa ja kuusikymmentä muusikkoa.

Balettia on pian harjoiteltu intensiivisesti kaksi kuukautta. Koreografina vierailee puolalaissyntyinen tšekki Jiří Bubeníček Dresdenistä Saksasta. Koreografia sai inspiraationsa Franz Kafkan romaanista Oikeusjuttu.

Ennakkomainonnassa nykybaletti esitellään brutaaliksi ja dystooppiseksi labyrintiksi. Ei siis yllätä, että nimenomaan Huutajat on kutsuttu mukaan.

– Noin puolitoista vuotta sitten talvella Jiří Bubeníček kysäisi ujosti sähköpostilla, olisimmeko mahdollisesti kiinnostuneita, Huutajat-kuoron johtaja Petri Sirviö kertoo.

– Jiří oli nähnyt Huutajat keikalla Hampurissa joskus 2001. Siitä lähtien hän on halunnut tehdä jotain meidän kanssa.

"Kun tulee ihan uudella konseptilla, täytyy hurmata kaikki"

Huutajia on mukana yksitoista, joista neljä on aina "särkymävaraa" eli vaihtomiehiä. Huuto on puhdasta Kafkaa.

– Otin tekstit suhteellisen tuoreesta englantilaisesta käännöksestä. Yhdessä kohtauksessa on irtonaisia italian kielen sanoja, joita päähenkilö yrittää päntätä päähänsä, Sirviö sanoo.

Myös Kuninkaallisen orkesterin 60 soittajaa tuottaa puhetta ja huutoa oikeussalikohtaukseen, jokainen omalla äidinkielellään.

Sirviö olisi halunnut orkesterin osuuksia enemmänkin mukaan, mutta koneisto on raskas ja aika rajallinen.

– Kun tulee ihan uudella konseptilla, täytyy periaatteessa hurmata kaikki. Jokaisella taidemuodolla on omat kielensä ja omat traditionsa. Miten kommunikoidaan muusikoiden kanssa, jotka vaihtuvat illasta toiseen? Minkälaiset nuotit kirjoitetaan? Miten saadaan kapellimestari tajuamaan se, mitä tehdään? Se tässä on ehkä kiehtovinta, miten eri maailmat nasahtavat yhteen.

Sirviön mukaan vastaanotto on ollut ammatillinen ja lämmin.

– Fiilis on ollut hyvä. Porukat oikeasti tykkää meistä. Ja haluavat oppia niitä juttuja, mitä me ollaan keksitty.

Suuren näyttämön permannolle ja parville mahtuu 1 100 katsojaa

Tukholman Kungliga operan on oopperan ja baletin kansallisnäyttämö Ruotsissa. Miljöönä se on sangen pompöösi kristallikruunuineen, kultakoristeisine yleisölämpiöineen ja punaisine portaikkomattoineen.

Oopperan perusti kuningas Kustaa III vuonna 1773. Nykyinen rakennus on valmistunut 1898 ja edustaa uusbarokkia.

– Oskariaaninen oopperatalo on tosi viehättävä paikka, Sirviö kehuu.

Oikeusjuttua esitetään suurella näyttämöllä, jonka permannolle ja parville mahtuu yhteensä 1 100 katsojaa. Pääroolissa Josef K:na vuorottelevat tanssijat Arsen Mehrabyan ja Javier Rojas.

Petri Sirviöllä on kaksi roolia: oikeusistunnon tuomari ja Hermann Kafka eli Franz Kafkan isä.

– Teoksessa on kaksi poikkeamaa Oikeusjutun tiukasta käsikirjoituksesta. Mukana on muutama viite Kafkan elämään ja muuhun kirjalliseen tuotantoon. Lisäksi Jiří halusi mukaan Kafkan isän.

"Ei Huutajista ole yritetty balettitanssijoita tehdä"

Sosiaalisessa mediassa on jo vitsailtu Huutajista sukkahousut ja balettitossut jaloissa. Pukusuunnittelusta vastaa Jiří Bubeníčekin vaimo Nadina Cojocaru ja eksyttävästä art noveau -tyylisestä lavastuksesta kaksosveli Otto Bubeníček.

– Puvuissa on lähinnä semmoista 1920- tai 1960-luvun estetiikkaa, Sirviö kuvailee.

– Miesten puvuissa on pienet kaulukset ja detaljit sekä geometriset linjat. Huutamisen ja jäykähkön olemuksen lisäksi muuta Huutajat-estetiikkaa ei ole.

Huutajilla on esityksessä aktiivinen rooli. Kuoro ei vain seiso korokkeella, vaan liikkuu koreografian mukaan.

– Siitä meillä on yhteinen käsitys Jiří kanssa, että kaikki, mikä tapahtuu näyttämöllä, on osa esitystä. Jos yrittäisi huutaa ja heittelisi piruetteja samalla, se ei todennäköisesti kuulostaisi kovin hyvältä. Niissä kohdissa, joissa on kovempaa resitaatiota, ollaan paikallaan.

Koreografi käyttää hyväkseen sitä, että näyttämöllä on habitukseltaan ja liikekieltään erilaisia tyyppejä.

– Ei meistä ole yritetty balettitanssijoita tehdä.

Täydelliset absurditeetit muuttuvat luonnollisiksi totuuksiksi

Oikeusjutun sanoma osuu Sirviön mielestä hyvin aikaamme. Teos kuvaa yksilön ahdistusta ja alivoimaa byrokratian koneistojen ja kasvottomien vallanpitäjien kynsissä.

– Kun tätä treenataan, tulee usein fiilis, että tämähän on juuri sitä, mitä maailmassa nyt tapahtuu, Sirviö pohtii.

– Esitys on aika täsmällinen kuvaus niin sanotusta totuudenjälkeisestä ajasta. Teokseen kuuluu on aivan mielivaltaisilta ja hölmöiltä tuntuvia kohtauksia, jotka yht'äkkiä ovatkin jokapäiväistä käytäntöä. Täydelliset absurditeetit muuttuvat luonnollisiksi totuuksiksi.

Baletissa kuullaan musiikkia Alfred Schnittkeltä, Wim Henderickxiltä, Hans Eislerilta/ Heiner Goebbelsiltä, Arvo Pärtiltä, Alva Notolta (Ryuichi Sakamoto/ Carsten Nicolai), Elliot Sharpilta, Walter Fähndrichiltä, Anton Arenskylta, Caroline Shaw'lta ja Petri Sirviöltä sekä lisäksi juutalaisia kansanlauluja.

Oikeusjuttu on Sirviön mukaan Huutajien yli 30-vuotisen historian työläin tuotanto järjestelyjen suhteen. Se on myös kooltaan massiivinen.

– Täytyy ymmärtää ison oopperakoneiston painavuus, Sirviö sanoo.

– Huutajat tulevat Suomesta, orkesterin kapellimestari on Lontoon kuninkaallisen baletin pääkapellimestari Koen Kessels, joka pääsee paikalle silloin kun pääsee. Oopperatalossa pyöritetään päivittäistä rekkarallia. Kun lavaharjoituksen kalusteet viedään rekalla toiselle puolelle kaupunkia, tuodaan illan esityksen kamat sisälle. Se on kuin tehdas, jossa kullakin on vuoronsa tehdä se pikku nurkka siitä omasta pikku esityksestä.

Yli 200 henkilötyöpäivää "Kalle Kustaan" piikkiin

Ruotsin kuninkaallinen ooppera maksaa könttäsumman Huutajien vierailusta. "Yksitoista ukkoa" on joutunut lentämään Oulun ja Tukholman väliä edestakaisin harjoitusprosessin aikana.

– Kun meitä on iso ryhmä, matkustus- ja majoitusjärjestelyt ovat mutkikkaita, tuottajan roolin ottanut Petri Sirviö valaisee.

– Jos mentäisiin normaaleilla kuvioilla ja tilattaisiin matkatoimistosta matkat ja hotellit, ja jos tuotannossa työskentelisi yhtä paljon väkeä kuin ammattiorganisaatiossa, tämä tulisi aivan hirveän kalliiksi.

Sirviön mukaan Huutajien kaltainen toimija ei oikein istu minkään normaalin taiteenalan tuotantokulttuureihin.

– Olemme monesti tekemisissä oman alansa merkittävien ammatti-instituutioiden kanssa, mutta Huutajien jätkät ovat kapeassa lajissaan maailman parhaita harrastajia, jotka käyvät muissa töissä.

Omalla systeemillä on pystytty tuottamaan vierailuja, joita vastapuoli pitää aluksi mahdottoman hintavina toteuttaa. Sirviö laskee, että Huutajien mukana olo Oikeusjutussa maksaa kaikkineen alle satatuhatta euroa.

– Tulee siinä kuitenkin pitkästi 200 henkilötyöpäivää "Kalle Kustaan" piikkiin.

