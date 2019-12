HS: Legendaarinen The Who -kitaristi ihailee Oulun Musiikkijuhlien johtaja Jaakko Kuusistoa – "Tajunnan räjäyttävin äskettäin kuulemani musiikki tulee Suomesta"

Jaakko Kuusisto on toiminut vuodesta 2013 lähtien Oulun Musiikkijuhlien taiteellisena johtajana. The Who -yhtyeen kitaristi Pete Townsend tunnustautui Helsingin Sanomien haastattelussa Kuusiston ensimmäisen viulukonserton suureksi faniksi. Arkistokuva. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen