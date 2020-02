Historisti ammentaa inspiraatiota renessanssista ja barokista – Kuutti Lavonen kunnioittaa vanhemman taiteen henkisiä arvoja

Kuvataiteilija Kuutti Lavonen kunnioittaa vanhemman taiteen henkisiä arvoja.

Kuutti Lavosen kuvakielen pohjana ovat renessanssin ja barokin kuva-aiheet, jotka ammentavat klassisesta ja kristillisestä kulttuuriperinnöstä.

Samalla siinä on vahva yhteys nykyhetkeen ja taiteilijan välittömään kokemuspiiriin.

– Aikoinaan kiinnostuin ensin renessanssista ja sen jälkeen renessanssia seuranneesta tyylikaudesta eli barokista. Molemmathan liittyvät vahvasti Italiaan.

Lavonen tutustui Italiaan jo 1970-luvulla, kun hänen tätinsä meni naimisiin italialaisen miehen kanssa. Miehen suku otti tädin suvun sydämellisesti vastaan.

Lavonen alkoi opiskella italiaa 15-vuotiaana. Ylioppilaaksi päästyään hän opiskeli yhden talven graafista suunnittelua Italiassa, renessanssikaupunki Urbinossa.

– Olin tuolloin nuori, joten sain siitä paljon vaikutteita.

Nuorena Lavonen matkusteli paljon Pohjois-Italian kaupungeissa, viime vuosina Etelä-Italiassa.

– Erityisesti Sisilia on inspiroiva paikka, jossa erilaiset vanhat kulttuurit kohtaavat.

Ranska on ollut Lavoselle toinen tärkeä referenssimaa. Hänen isänsä, kuvataiteilija Ahti Lavonen, halusi työskennellä jaksoja Ranskassa, ja perhe oli luonnollisesti mukana. Helsingissä asuessaan Kuutti kävi ranskankielistä koulua. Aikuisiällä hän on asunut useita jaksoja Ranskassa.

Muun muassa Pro Finlandia -mitalin saaneen Lavosen teoksia on ollut vuosikymmenten mittaan esillä lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissä.

Helsingissä Didrichsenin taidemuseossa avautui juuriAika ja ikuisuus -näyttely, jossa nähdään Lavosen uutta tuotantoa ja hänelle itselleen läheisiä teoksia uran varrelta.

Lavosen laaja tuotanto sisältää lähinnä grafiikkaa, maalauksia ja piirustuksia. Piirtäminen on taidegraafikon koulutuksen saaneelle Lavoselle ominaisin kuvallisen ilmaisun muoto.

Piirtäminen on lähtökohta myös Lavosen maalaustyöskentelyssä, jossa hän on käyttänyt temperaa ja pastellia. Tuotannon keskeinen kuva-aihe on ihmiskasvot.

Lavonen luonnehtii itseään historistiksi.

– Tällä en tarkoita postmodernille taiteelle ominaista arvovapaata kiinnostusta vanhaan. Haluan kunnioittaa vanhemmassa taiteessa olevia henkisiä arvoja.

Lavonen toteaa jokaisen kulttuurin synnyttävän omaa taidettaan.

– Eri yhteisöt, heimot, kansakunnat ja mantereet voivat olla keskenään yhteydessä ja dialogissa parhaiten taiteen ja kulttuurin avulla.

Lavonen toimi Kuvataideakatemiassa taidegrafiikan professorina vuosina 1999–2003.

Hän on julkaissut myös runoteoksia. Parhaillaan Lavonen valmistelee taiteenteon lomassa Lapin yliopistoon väitöskirjaa italialaisesta barokkimaalarista Bernardo Cavallinosta (1616–1656).

Lavonen asuu Lallukan taiteilijakodissa Helsingin keskustassa. Hänellä on kotinsa yhteydessä myös ateljee.

Lallukassa asuu kuvataiteilijoita, muusikkoja ja näyttelijöitä.

– Lallukassa syntyy paljon hyviä kohtaamisia ja keskusteluja, mutta asukkailla on myös yksityisyyttä ja rauha työn tekemiseen.

Kymmenkunta vuotta sitten Lavonen innostui biljardista, ja hän käy säännöllisesti pelaamassa helsinkiläisessä biljardisali Ritzissä.

– Biljardi vaatii paljon keskittymistä. Muut asiat unohtuvat, millä on rauhoittava vaikutus. Biljardi on samalla miellyttävä tapa kohdata niitä läheisiä ihmisiä, joita ei ehkä muuten säännöllisesti tapaisi.