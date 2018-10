"Harmillista ja järkyttävää" – oululaiset yhteistyökumppanit kommentoivat Kari-Pekka Toivosen lähtöä

Harmi ja yllättyneisyys. Nämä termit toistuvat, kun kysyy Oulun teatterin taiteellisen johtajan Kari-Pekka Toivosen kanssa yhteistyötä tehneiltä kulttuurialan toimijoilta, millaisia ajatuksia hänen lähtönsä herättää.

– Olen pahoillani, että Kari-Pekka lähtee. Mielestäni hän on tehnyt hyvää työtä Oulun teatterissa, sanoo Oulu2026:n hankejohtaja Piia Rantala-Korhonen.

– Olisin toivonut, että hän olisi jäänyt tänne ja antanut oman osaamisensa ja panoksensa myös kulttuuripääkaupunkihankkeeseen.

Toivonen oli nimetty yhdeksi Oulu2026:n luovista neuvonantajista. Heidän tehtävänään on ideoida kulttuuripääkaupunkihankkeen pääteemat.

Rantala-Korhonen kertoo Toivosen ilmoittaneen viikonvaihteessa, että hän joutuu vetäytymään ryhmästä työhönsä liittyvien muutosten takia.

– Sitä emme tienneet, että hän irtisanoutuu.

Luovat neuvonantajat kokoontuvat ensimmäisen kerran marraskuun alkupuolella. Toivosen tilalle nimettiin torstaina Oulun Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja, kapellimestari Jaakko Kuusisto. Hän aloitti elokuun alussa Kuopion kaupunginorkesterin ylikapellimestarina ja taiteellisena johtajana, mutta katsoo aikansa riittävän myös Oulu2026-hankkeeseen.

Rantala-Korhosen mukaan luovia neuvonantajia ei ole koottu niin, että Toivosen tilalle olisi pitänyt valita teatterialan edustaja.

– Joukkoa ei ole rakennettu taiteenaloittain, vaan se koostuu heterogeenisestä joukosta erilaisia huippuosaajia. Työryhmä ei tee kulttuuriohjelmaa vaan rakentaa isot, kattavat teemat hankkeelle.

Myös Oulun kulttuurijohtaja Samu Forsblom kertoo olevansa uutisesta harmissaan.

– Teatterin johto on vaihtunut lähihistoriassa kohtuullisen tiheään, ja taidelaitoksen johto on kuitenkin pitkäjänteistä työtä. Harmillinen uutinen kyllä.

Forsblom mainitsee Toivosen kuuluvan valtakunnan eturivin taiteilijoihin.

– On hienoa, että Oulu kulttuurikaupunkina kiinnostaa myös muualta tulevia ammattilaisia. Toivon, että tilalle löydetään ansioitunut ja osaava tekijä.

Kulttuurijohtajana keväällä aloittanut ja sitä ennen kaupungin tapahtumapäällikkönä työskennellyt Forsblom sanoo yhteistyön teatterin kanssa sujuneen mallikkaasti, ja tulevaisuudessa sitä on tarkoitus edelleen tiivistää. Koska teatteri on itsenäinen osakeyhtiö, sen sisäisissä asioissa Forsblom sanoo kuitenkin olevansa lähinnä median tietojen varassa.

– Monenlaisia haasteita siellä on ollut, kuten monessa taidelaitoksessa. Mutta en osannut odottaa, että se näin pikaisesti johtaisi tällaiseen lopputulokseen.

Meri Oulun kesäteatterin ja Teatteri Rion toimitusjohtaja Jorma Yypänaho kuulee uutisen Toivosen lähdöstä Kalevalta.

– Olen järkyttynyt, hän sanoo.

– Todellakin surullinen uutinen. Minusta tämä on Oulun teatterikulttuurille todellinen takaisku.

Yypänaho kertoo, ettei osannut odottaa uutista. Hän lisää kuitenkin jossain vaiheessa miettineensä, kauanko Toivonen jaksaa, kun "häntä on lyöty vähän sieltä sun täältä". Tällä Yypänaho viittaa kritiikkiin, jota johtajapariskunnan runsas päärooleissa esiintyminen on herättänyt.

Hupisaarten kesäteatteriin on ollut ensi kesäksi suunnitteilla Rion ja Oulun teatterin yhteistuotanto. Aiemmin tässä kuussa Yypänaho kertoi Kalevassa Toivosen etsivän parhaillaan sopivaa käsikirjoitusta.

Miten tuotannon mahtaa nyt käydä?

– Tämä on erittäin hyvä kysymys. Nyt täytyy ruveta keskustelemaan Kari-Pekan kanssa siitä, mikä projektin kohtalo on. Varmaan se tulee nyt ihan uuteen valoon.

Yypänaho toteaa, että Toivosen aikana kahdella toimijalla on ollut hyvä yhteinen ajattelutapa.

– Keskinäinen kyräily on hävinnyt kokonaan, ja olemme olleet teatterin kanssa erittäin hyvissä väleissä. Kumpikin ymmärtää sen, että kun kaupungissa on hyvää teatteritarjontaa, se on molempien etu. Siinä mielessä minusta on ihan suunnattoman ikävää, että näin käy.