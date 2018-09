Syksyn ajan Hannu Väisänen työstää maalauksia ja valokuvia seuraavaan All about yellow-nimiseen näyttelyyn, joka avautuu Helsingissä ensi maaliskuussa. Ensi vuodeksi on suunnitteilla näyttely myös Ouluun. - Mutta ei Oulun taidemuseoon, vaan mahdollisesti maaherran taloon eli nykyiseen lääninhallituksen taloon. KUVA: Mauri Ratilainen Mauri Ratilainen