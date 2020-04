Hanna Poikela ja Riina Hosio tanssivat Katrillin Karanteenista – "Tämä on käänteinen räsypokka oikeastaan"

Poikkeustilaklubilla netissä nähdään potpurin muotoon puettu esitys, jonka aikana tanssitaiteilijat riisuvat siviilivaatteet ja sonnustautuvat omiin kansallispukuihinsa. Musiikista vastaavat Petri Prauda Frigg-yhtyeestä ja viulisti Paula Susitaival.

Kaksi kansantanssin voimanaista pohjoisesta, ammattikoreografit Hanna Poikela ja Riina Hosio, tanssivat keskiviikkoiltana Facebook-tapahtumassa Katrilli Karanteenista. Esitys tapahtuu Poikkeustilaklubilla Hyvinkäällä eli rajan takana Uudenmaan eristysalueella, mutta sitä voi seurata ympäri maan.

Musiikista vastaa kaksi palkittua kansanmuusikkoa, viulisti Paula Susitaival sekä citterniä, mandoliinia, suomalaista säkkipilliä soittava Petri Prauda, jälkimmäinen tuttu kansanmusiikkiyhtyeestä Frigg.

– Ajateltiin tarjota tällaista, kun meitä asuu tässä Hyvinkään alueella kaksi kansanmuusikkoa ja minä, jotka ollaan muutenkin perhesiteiden kautta tekemisissä, Hanna Poikela kertoo.

– Toiseksi tanssijaksi tulee Riina Hosio, joka myös asuu Uudenmaan sisäpuolella.

Teos on luotu etäyhteyksillä.

Poikkeustilaklubi on Hyvinkään kaupungin kulttuuritoimen projekti.

– Paikalliset taiteilijat voivat tarjota Poikkeustilaklubille ideoita. Ja minähän olen asunut täällä Hyvinkäällä jo kuukauden, Poikela sanoo.

Tapahtumapaikkana toimii kaupungintalon aula.

– Siellä on lavatekniikka, äänet, valot ja koko tuotanto kaupungin puolesta. Lisäksi kaupunki maksaa taiteilijoille oikeat liksat.

Kunniaa kansallispukuperinteelle

Katrilli Karanteenista tanssitaan kansallispuvuissa, jotka esityksen aikana puetaan ylle eri tanssilajien kautta. Hanna Poikelalla on Peräpohjolan kansallispuku ja Riina Hosiolla Rovaniemen kansallispuku.

– Katrilli Karanteenista juhlii suomalaista kansallispukukulttuuria ja rohkaisee käyttämään pukua haastavissakin olosuhteissa, kaksikko toteaa.

Esitys tahtoo tehdä kunniaa kansallispukuperinteelle.

– Se on ylevöittävä kokemus, kun kansallispuvun pukee kokonaisuudessaan päälleen. Siihen liittyy niin paljon erilaisia vaiheita. Kaikki se huoltaminen, miten kaikki osat saa silitettyä oikein. Jos sen haluaa tehdä pilkulleen, niitä osiahan myös tärkätään, Poikela sanoo.

Kansallispukuun liittyy hänen mukaansa paljon hifistelyä. Jos kansallispukuun aikoo pukeutua, valmistelu alkaa jo edellisenä päivänä.

– Meille itsellemme taas alun perin kansantanssin harrastajina ja nykyään ammattilaisina pukuun on kuulunut monenlaisia tunteita. Aluksi ei ehkä osannut arvostaa pukua niin paljon, kun se on ollut sellainen keikka-asu. Mutta nykyään, kun kansallispuvun saa pukea, siitä tulee tosi juhlallinen olo. Kaikesta siitä, mitä pukuun liittyy, käsityöläisyyttä ja juuria.

Poikela kertoo, että kansallispukuharrastajat ovat ottaneet Poikkeustilaklubin katrilliprojektin tosissaan.

– Meille alettiin Facebookin kansallispukuryhmässä hankkia tykkimyssyjä lainaan. Ilmeisesti niitä nyt pikaisella aikataululla postitellaan, että saadaan meille vielä oikeat päähineet. Kansallispukuharrastajille se on pyhä asia, että päässä on oikeat tykkimyssyt.

Purpuri alkaa pukupussista

Ohjelma on puettu purpurin muotoon, jossa on paljon eri sikermiä eli useita vuoroja. Ohjelmassa on viisi osaa: 1. Marssi: Pukupussi, 2. Ottommi: Pukujen esiin otto, 3.A. Pujetus: Pukujen huolto ja 3.B. Ristaus: Riisuuntuminen, 4. Pilkutin: Pukeminen ja 5. Ulosajo: Skumppaa ja pikkusuolaista.

– Nämä ovat ihan meidän mielikuvitusosia, Poikela kertoo.

Osat esitellään käsiohjelman muodossa, että katsojat pystyvät seuraamaan, missä mennään ja mitä tapahtuu seuraavaksi.

– Me tanssitaan koko ajan ja livemusiikki soi. Lähdetään siviilivaatteista ja lopuksi on kansallispuvut päällä. Tämä on käänteinen räsypokka oikeastaan.

Kun poikkeustila loppuu, Hanna Poikela jatkaa Oulussa töitä Polokkareiden kanssa.

Marraskuussa kerättiin Kansantanssin taiturit -konsertilla Pohjankartanossa varoja matkakassaan kohti Cioff World Folkloriada -festivaalia heinäkuussa 2020 Venäjän Ufassa. Polokkareiden piti edustaa Suomea tässä kansantanssin ”maailmannäyttelyssä”. Koronapandemian takia Folkloriada on tältä kesältä kuitenkin peruttu.

– Tavoite on lähteä kesällä 2021 Ufaan. Kaikki suunnitelmat siirtyvät vain vuodella eteen päin.

Kaikille avoin striimaus näytetään keskiviikkona 8.4. kello 18–18.30. Lähetys löytyy Katrilli Karanteenista -nimisestä Facebook-tapahtumasta tai Hyvinkään Poikkeustilaklubin sivulta Facebookista. Tallenne löytyy jälkikäteen Hyvinkään kaupungin YouTube -kanavalta.