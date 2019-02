Green Book paras elokuva, Bohemian Rhapsody kahmi eniten palkintoja – Colmanille ja Malekille pääosa-Oscarit

Tämähän oli tiedossa kun kyseiset näyttelijät ovat keränneet muista palkintoja, valitettavasti ainakin finnkino luottaa näihin ja varsinkin suosiskin näytöksiä on sitten lisätty tälle viikolle siten että myöhemmin tulleet leffat on poistettu esityksessä ja näiden jo pitkään olleiden leffojen esityksiä on joka päivä monta kertaa.