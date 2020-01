Golden Globet olivat pettymys ehdokkuuksia rohmunneelle Netflixille – ennakkosuosikki The Irishman jäi kokonaan vaille palkintoja

Komedian tai musikaalin kategoriassa vuoden parhaan elokuvan palkinnon pokkasi Quentin Tarantinon uutuuselokuva Once Upon a Time in Hollywood, joka nappasi myös parhaan käsikirjoituksen palkinnon sekä parhaan miessivuosan pystin Brad Pittille. KUVA: HFPA / HANDOUT / EPA