Game of Thrones peittosi Handmaid's Talen Emmy-gaalassa

Fantasiasarja Game of Thronesin voittokulku jatkuu. HBO:n huippusuosittu sarja palkittiin varhain tiistaina Suomen aikaa parhaan draamasarjan Emmy-palkinnolla.

George R.R. Martinin Tulen ja jään laulu -kirjasarjaan perustuva sarja nappasi Emmy-gaalan tärkeimmän palkinnon nyt kolmatta kertaa. Jokainen sen seitsemästä tuotantokaudesta on ollut ehdolla Emmy-voittajaksi, mutta kolme viimeistä ovat tuoneet voiton. Viime vuonna Game of Thrones ei ollut edes ehdolla, sillä kuudennen ja seitsemännen tuotantokauden välillä ehti vierähtää yli vuosi.

Game of Thrones jätti nyt taaksensa muun muassa viime vuoden voittajan The Handmaid's Talen sekä kuningatar Elisabetista kertovan Netflix-sarjan The Crownin.

- Käsikirjoittaminen näitä näyttelijöitä varten on ollut elämäni suurin kunnia. Mutta me emme keksineet näitä hahmoja. Se oli George R.R. Martin. Sarjaa ei olisi olemassa ilman Georgen neroutta, Game of Thronesin tuottaja D.B. Weiss sanoi kiitospuheessaan vieressään seisseelle Martinille.

Parhaana komediasarjana palkittiin The Marvelous Mrs. Maisel, joka kahmi Los Angelesissa pidetyssä gaalassa yhteensä viisi Emmyä.

Dinklagelle kolmas Emmy

Draamasarjojen parhaiden mies- ja naispääosien palkinnot menivät Matthew Rhysille ja Claire Foylle.

Walesilaisnäyttelijä Rhys palkittiin Americans-vakoojasarjasta, jossa hän näyttelee päähenkilö Philip Jenningsiä. Hän kukisti kategoriassa muun muassa Westworld-sarjan Ed Harrisin ja Jeffrey Wrightin.

Foy puolestaan palkittiin roolistaan The Crownin kuningatar Elisabetina. Foy jätti taaksensa muun muassa viime vuoden voittajan, The Handmaid's Tale -sarjan pääosaa esittävän Elisabeth Mossin. Dystooppisesta yhteiskunnasta kertova The Handmaid's Tale jäi tällä kertaa kokonaan ilman Emmyjä, vaikka sarja oli kahminut kahdeksan ehdokkuutta.

Tämä oli Foyn viimeinen mahdollisuus saada Emmy-palkinto The Crown -sarjasta, sillä kolmannella tuotantokaudella kuningattaren näyttelijä vaihtuu vanhempaan. Kahdella ensimmäisellä tuotantokaudella The Crown seurasi Elisabetin elämää 1940-luvun lopulta vuoteen 1964.

- Sain näyteltäväksi roolin, jollaiseen en uskonut saavani koskaan tilaisuutta. Tapasin myös ihmisiä, joita rakastan ikuisesti. Sarja jatkuu, mistä olen ylpeä. Omistan tämän palkinnon seuraavalle näyttelijäsukupolvelle, Foy sanoi kiitospuheessaan.

Draamasarjojen parhaan miessivuosan palkinnon pokkasi fantasiasarja Game of Thronesissa Tyrion Lannisteria esittävä Peter Dinklage. Dinklage on saanut kaikilla Game of Thronesin seitsemällä tuotantokaudella Emmy-ehdokkuuden Tyrionin roolista, nyt tuli kolmas voitto.

Parhaan naissivuosan palkinnon sai brittinäyttelijä Thandie Newton, joka esittää scifi-sarja Westworldin kapinaan nousevaa androidia Maeveä.

Fonzien näyttelijä vei sivuosapalkinnon

Parhaan miespääosan palkinnon komediasarjoista sai koomikko Bill Hader, joka on pääosassa sarjassa Barry. Parhaasta miessivuosasta palkittiin niin ikään Barry-sarjan Henry Winkler, joka muistetaan 1970- ja 1980-lukujen Onnen päivät -sarjan Fonziena. Winkler sai aikoinaan kolme Emmy-ehdokkuutta Fonzien roolista, mutta jäi tuolloin ilman pystiä.

Winkler päihitti nyt muun muassa Alec Baldwinin, joka oli ehdolla Donald Trumpin roolistaan Saturday Night Live -sarjassa.

The Marvelous Mrs. Maisel -sarja sai molemmat komediasarjojen naisnäyttelijöiden palkinnot. Rachel Brosnahan palkittiin parhaasta naispääosasta ja Alex Borstein parhaasta naissivuosasta.

Emmy-gaalan juontavat tänä vuonna koomikot Colin Jost ja Michael Che. Gaalan avausnumerossa vitsailtiin muun muassa Trumpista, viihdeteollisuudessa esiintyvästä seksuaalisesta häirinnästä sekä tasa-arvon puutteesta Hollywoodissa.

Musiikki- ja tanssinumerossa lavalla olivat muun muassa pop-tähdet Ricky Martin ja John Legend sekä liuta Saturday Night Live -näyttelijöitä.

Kilpailevat sarjojen tuottajat HBO ja Netflix päätyivät tämän vuoden Emmy-gaalassa tasapeliin, kumpikin vei 23 palkintoa.