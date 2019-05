Fiinit mamsellit ja fröökynät ja naisten asema 1800-luvun Oulussa – "Sara Wacklinin Oulu palaa" aloittaa teatterisyksyn

Oulun teatterin syksyn 2019 ohjelmistossa on paljon naisia ja naisohjaajien vierailuja. Luvassa on modernia komediaa ja historiallista draamaa.

Syksyn ensimmäinen ensi-ilta on 1800-luvun Ouluun sijoittuva Sara Wacklinin Oulu palaa. Näytelmä pohjaa useaan tarinaan Sara Wacklinin Ouluun sijoittuvasta teoksesta Sata muistelmaa Pohjanmaalta (1844).

Sara Wacklinin Oulu palaa on tarina luokkaeroista, naisten asemasta ja vallasta. Rooleissa ovat Tuula Väänänen, Anne Syysmaa, Elina Korhonen, Merja Pietilä ja Annika Aapalahti.

Ohjaajana vierailee Hanna Ojala, joka ohjasi viime vuonna Kajaanin kaupunginteatterissa näytelmän Punainen maa, valkea meri. Se kertoi tosipohjaisen tarinan Antellin leipomossa Oulussa 1918 työskentelevien Elsa Marin ja Alinan kohtalosta Suomen sisällissodan ja aatehistorian myrskyissä.

Sara Wacklin ja hänen henkilönsä ovat olleet Oulun teatterissa aiemmin esillä Anu KaipaisenArkkienkeli Oulussa -romaanin kautta, joka on tehty täällä näyttämölle kaksi kertaa, ensin 1974 ja Katariina Lahden tulkintana 2005. Sadan unelman Sara -näytelmä oli teatterinjohtaja Maarit Pyökärin sisääntulo-ohjaus 1995.

Uutuusnäytelmä Sara Wacklinin Oulu palaa saa ensi-iltansa 14. syyskuuta suurella näyttämöllä.

Vihainen leski on ronski ja täynnä elämäniloa

Marraskuussa saa ensi-iltansa ronski ja elämäniloa täynnä oleva komedia Vihainen leski. Pääroolissa nähdään Anneli Niskanen.

Vihainen leski on dramatisointi Minna Lindgrenin samannimisestä romaanista, joka ilmestyi 2018. Ohjaus on vierailija Taru Mäkelän.

Vihainen leski -näytelmän päähenkilö Ullis päivittelee, mitä on olla viriili ja vapaa seitsemänkymppinen yhteiskunnassa, jossa gallupien viimeinen ikäluokka on 61–65 vuotta!

Näytelmän keskushenkilö on Ulla-Riitta Raiskio, joka on porannut päivittäin ihmisten hampaita, tehnyt suurella vaivalla kaksi lasta, elänyt rivitaloelämää ja ollut sairaan miehen omaishoitaja. Miehen kuoltua 74-vuotias Ullis on viimein vapaa.

Mutta Ulliksen keski-ikäiset lapset eivät oikein ymmärrä, mitä äiti elämäänsä kaipaa. He haluavat ajoissa varautua pahimpaan, eli äitinsä vanhuuteen, ja järjestävät edunvalvonnan, testamentit ja loppusijoituspaikan.

Vihaisen lesken ensi-ilta on 1. marraskuuta suurella näyttämöllä.

Stand up -koomikko Tuuti elämänsä parrasvaloissa

Pikisaliin valmistuu huumorilla sävytetty näytelmä, jonka nimi on numero60. Luvassa on pieni tragedia stand up -koomikosta.

Näytelmä kertoo 61-vuotiaasta Tuutista, joka on stand up -uransa käännekohdassa: inspiraatio pitäisi löytää tai muuten voi jättää hyvästit elämälle parrasvalossa. Tuuti seisoo viimeisen mahdollisuuden partaalla. Ura on pahassa laskusuhdanteessa, mies Tarmo elelee omissa maailmoissaan ja työnantaja Henri haluaisi palkata komediaklubilleen nuoremman esiintyjän.

Näytelmä tulee iholle, kenties naurattaa ja puhuu suoraan ikääntymisen mukanaan tuomista vastoinkäymisistä. Ohjaus on Oulun teatterin dramaturgin Jukka Heinäsen. Rooleissa ovat Jaana Kahra, Timo Reinikka ja Hannu Pelkonen.

Veera Tyhtilän käsikirjoittama 60-näytelmä kantaesitettiin Kansallisteatterin Omapohjassa 2016. Oulussa se saa ensi-iltansa 31. lokakuuta.

Ohjelmistossa jatkavat Peppi Pitkätossu suurella näyttämöllä ja Petja Lähteen kantaesitysnäytelmäPohjoisesta tuulee pienellä näyttämöllä.

Lähempänä joulua ohjelmistoon palaa koko perheen joulutarina Tontut suutareina.

Vierailulle saapuu palkittu Eino Leinon eksät

Syksyyn 2019 mahtuu peräti 20 eri vierailuesitystä. Yksi vierailijoista on Pinja Hahtolan käsikirjoittama ja Seppo Honkosen ohjaama monologinäytelmä Eino Leinon eksät. Raati palkitsi sen parhaana esityksenä valtakunnallisessa Monologikilpailussa Oulussa helmikuussa 2019.

Stand up -koomikko Iikka Kivi tulee Ouluun soolokiertueellaan Spede on kuollut.

Timo Parvelan kirjoittama ja Iiro Rantalan säveltämä kokoillan musiikkikomedia Putkiremontti – painajainen vai mahdollisuus? tuo Oulun teatterin näyttämölle näyttelijät Ilkka Merivaaran, Paavo Kerosuon ja Lotta Kuusiston sekä kitaristi Jaakko Suonion.

Putkiremontin voi tänä keväänä nähdä myös Teatteri Riossa Oulussa 24. ja 25. toukokuuta.

Työhyvinvoinnin akrobaatit Minna Kivelä ja Annu Valonen konsultoivat katsojien käyttöön wellness-tyyppisiä työkaluja mindfullnessilla höystettynä ”miniseminaarissa” Rikas, rakas työ.

Vierailulle tulee uudestaan myös improvisaatioduetto Minttu sekä Ville eli näyttelijät Minttu Mustakallio ja Ville Virtanen muusikko Samuli Laihon säestyksellä.

Korot kattoon! on Ria Katajan ja Minna Kivelän esittämä komedia kovasta yrittämisestä ihmissuhteiden viidakossa.

Kuin raivo äition näyttelijä Hanna Vahtikarin kirjoittama näyttämöteos, jonka musiikin Marzi Nyman on säveltänyt.

Musiikkielämyksiä tarjoavat sanan ja sävelten konsertti-ilta Sirpale eilisestä, konsertti Vain rakkauslaulut, Samuli Putron konserttisalikiertue Isä, poika ja pyhät naiset, jazzyhtye Jay Kortehisto Band, Divet & the Dream girls sekä Timo Lassy ja Teppo Mäkynen.

Lapsille on luvassaMaukan ja Väykän paras maailmankiertue -konsertti ja musiikin täyteinen esitys Pää tyynyyn!

Näyttämötaikuutta, videoprojisointeja, elokuvallista ääntä ja asetelmallisia näyttämökuvia pitää sisällään Kalle Nion visuaalinen esitys The Green.

Oulun teatterissa vierailee myös mentalisti Pete Poskiparran show Mentalisti 3.0.