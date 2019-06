Viime elokuussa menehtynyt toimittaja Perttu Häkkinen täyttäisi tänään 40 vuotta. Nyt perusteilla on hänen nimeään kantava säätiö.

Säätiön taustajoukot kertovat, että Perttu Häkkisen Säätiö tukee “marginaalipaskaa” eli omaehtoista taidetta ja tutkimusta. Säätiö jakaa apurahoja, stipendejä ja palkintoja “Häkkisen hengessä”.

Säätiön taustalla on entinen kärppäpuolustaja ja vuoden 2011 maailmanmestari Topi Jaakola, joka on keksinyt idean säätiön perustamisesta. Jaakola on myös lahjoittanut säätiön peruspääoman, joka on Ylen mukaan 50 000 euroa.

– En tuntenut Perttu Häkkistä henkilökohtaisesti, mutta arvostin ja kunnioitin hänen

ajatteluaan. Häkkinen ei arvottanut ihmisiä yhteiskunnallisen statuksen, poliittisten aatteiden tai koulutustason perusteella, vaan suhtautui kaikkiin tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Häkkinen jätti jälkeensä hengenperinnön, jota täytyy tukea myös tulevaisuudessa, Jaakola sanoo tiedotteessa.

Perttu Häkkisen säätiön hallituksessa ovat sen perustajajäsenet toimittaja Panu Hietaneva, tuottaja Heidi Laaksonen, Topi Jaakola sekä lisäksi ohjaaja Otso Tiainen ja Startup Refugees -kansalaisjärjestön johtaja Elisa Vepsäläinen.

– Haluamme tukea asioita, jotka olivat lähellä Perttu Häkkisen sydäntä: muun muassa

salatieteiden ja uskontojen tutkimusta, undergroundkulttuuria, ITE-kirjallisuutta, valtavirrasta poikkeavaa kuvataidetta, omaperäistä tutkimustyötä ja marginaalisia kulttuuri-ilmiöitä, joiden tekijät saavat harvoin apurahoja, Panu Hietaneva kertoo.

Radiotoimittaja ja muusikko Perttu Häkkinen kuoli tapaturmaisesti elokuun alkupuolella. Häkkiselle tehtiin tuoreeltaan muistoteos Helsingin Laajasaloon.

Säätiöltä ei haeta apurahoja, vaan se myöntää niitä oma-aloitteisesti.

– Suomalaiset säätiöt tukevat vuosittain suurilla summilla suomalaista tiedettä, taidetta ja kulttuuria, mutta selvityksemme mukaan maastamme puuttuu säätiö, joka keskittyisi

alakulttuureihin ja marginaaleihin. Perttu Häkkisen säätiö eroaa muista säätiöistä myös siinä, ettei siltä haeta apurahoja, vaan myönnämme niitä itse kerran tai pari vuodessa. Perttu Häkkinen tunsi valtavan määrän ihmisiä, jotka toimivat valtavirtakulttuurin ulkopuolella. Olemme keränneet näistä ihmisistä asiantuntijaverkoston, jonka ansiosta tiedämme, millaisia kiinnostavia projekteja on käynnissä tieteen, taiteen ja kulttuurin parissa, Hietaneva sanoo.

Perustettavan säätiön väki kuitenkin huomauttaa, että omista tekemisistään kannattaa pitää ääntä.

Säätiön perustamiskirja ollaan jättämässä maanantaina Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Elokuussa 2018 tapaturmaisesti menehtynyt toimittaja, tietokirjailija ja muusikko Perttu

Häkkinen ehti urallaan työskennellä muun muassa Helsingin Sanomissa, Yle Puheessa ja YleX:ssä. Hän myös kirjoitti tietokirjoja.