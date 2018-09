Euroviisut järjestetään Israelin Tel Avivissa

Euroviisut järjestetään ensi vuonna Israelissa Tel Avivissa, kerrotaan Euroviisujen verkkosivulla. Israelin edustaja Netta Barzilai voitti tänä vuonna Portugalissa järjestetyt Euroviisut.

Israel isännöi Euroviisuja nyt kolmannen kerran. Laulukilpailu on järjestetty Jerusalemissa vuosina 1979 ja 1999, kerrotaan Euroviisujen verkkosivuilla.

Israelin kisaisännyyttä on myös vastustettu ja laulukilpailua on vaadittu siirrettäväksi toiseen maahan. Asiaa on perusteltu Israelin ja palestiinalaisten konfliktilla.

