Oululaisen tuotantoyhtiö NTRNZ median ja taikuri-illusionisti Henri Kemppaisen yhteistuotannon, televisiosarja Magic of Laplandin kuvaukset ovat hyvässä vauhdissa.

Sarjaa on kuvattu alkukesästä lähtien useassa matkailu- ja luontokohteessa ympäri Suomen. Sarjan kesäjaksojen traileri on julkaistu nyt sosiaalisessa mediassa.

Henri Kemppainen.

– Tuotanto on nyt puolivälissä, ja Suomen maaginen luonto on näyttänyt parhaat puolensa. Tämä näkyy myös trailerissa, kertoo vastaava tuottaja Teemu Hostikka.

Sarjan kuvaukset aloitettiin Kemppaisen kotiseudulta Vihdistä, josta Lapin taikaa lähdettiin etsimään matkalla kohti pohjoista. Kuvauksissa on sattunut yhtä jos toistakin eriskummallista.

– Olen saanut palovammoja, roikkunut hirttoköydessä, ja Hepokönkään vesiputouksella kuvaukset jouduttiin jopa keskeyttämään hetkeksi uhkaavan vaaratilanteen vuoksi, Kemppainen sanoo.

Sarjassa on toteutettu useita illuusioita, ja sarjan pyrotekniikasta vastaava Jani Järvinen onkin joutunut olemaan toteutusten osalta kekseliäs.

– Eräänkin illuusion kuvauksia jouduttiin siirtämään yli kuukaudella, koska Pelastuslaitos ei antanut meille lupaa toteuttaa avotulen tekoa vaativaa illuusiota, Järvinen kertoo.



Sarjan kuvaukset jatkuvat syksyllä eri puolilla Pohjois-Suomea, ja sarja valmistuu keväällä 2019.

Magic of Lapland on suunnattu kansainvälisille markkinoille. Sarjan tuottaja on NTRNZ media Oy, joka tunnetaan parhaiten Eränkävijät-TV-sarjasta, joka voitti vuonna 2017 parhaan ohjelman Kultaisen Venlan.

Eränkävijöiden kaksi ensimmäistä kautta on myyty jo yli 30 maahan nimellä Love of the Wild.