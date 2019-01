Eränkävijöille kolme finaalipaikkaa Kultainen Venla -gaalassa – Aki ja Äijä ovat ehdolla parhaaksi esiintyjäksi

Aki Emilia ja tietenkin ÄIJÄ ovat Eränkävijöiden parasta antia.Myös "Pudislaisten" Kokon pariskuntaa on mukava seurata.

Ainoa "puute" ohjelmassa on,että totutusta kaavasta on huono poiketa,jokainen jakso on lähes toisinto edellisestä,silti sitä tulee seurattua aina.

Rohkea päätös Akilta lähteä "tyhjän päälle" pohjoiseen raksahommista,mutta se todella kannatti.