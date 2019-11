Entinen Queensrÿche-solisti Geoff Tate Ouluun, kiertueella kuullaan 30 vuotta täyttävä menestyslevy Empire

Amerikkalainen metallisolisti Geoff Tate saapuu konsertoimaan Ouluun entisen yhtyeensä Queensrÿchen menestyslevyn merkeissä. Tate esiintyy Oulun Club Teatrialla perjantaina 7. helmikuuta.

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta Queensrÿchen parhaiten myyneen levyn Empiren julkaisusta. Levyltä löytyy muun muassa yhtyeen suurin hitti Silent Lucidity, jonka video nousi aikanaan musiikkikanavan MTV:n voimasoittoon.

Kiertueen koko nimi on Empire 30th Anniversary Tour, Empire & Rage for Order both played in their entirety. Konserteissa kuullaan siis kokonaisuudessaan sekä Empire että Queensrÿchen vuoden 1986 julkaisu albumi Rage for Order.

Tate on kiertänyt soolobändinsä kanssa myös Queensrÿchen vuonna 1988 julkaistun Operation: Mindcrime -klassikkoalbumin merkeissä.

Queensrÿche saavutti suuren suosion yhdistämällä melodiseen metalliin proggressiivisen rockin vaikutteita. Taten ja yhtyeen tiet erosivat riitaisesti vuonna 2012.

Geoff Tatea lämmittelevät Oulussa saksalainen Victory ja kotimainen Leverage.