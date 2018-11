Ensitöikseen ay-liikkeen tahtonainen antaa potkut vanhoille johtajille

Dokumenttiprojekti: Herttakuningatar

★★★★ Dokumentti Tanskan ammattiliittojen keskusjärjestön LO:n johtajaksi valitusta Lizette Risgaardista onnistuu hienosti näyttämään kohteensa sisältäpäin. Vai kuinka moni on päässyt kurkistamaan, millaisissa tunnelmissa työehtosopimusneuvottelujen osapuolet kovimman väännön aikana omissa pöydissään ehdotuksiaan sorvaavat?

Pitkäaikainen keskusjärjestön varajohtaja Risgaard valitaan johtoon LO:n historian ensimmäisenä naisena selvin luvuin vuonna 2015. Leskirouva Risgaard on työläisperheen kasvatti, joka tietää omakohtaisesti, mikä merkitys sillä on, että työläisten etujen puolesta on Tanskassa taisteltu.

Voiton jälkeen haasteet ovat kovat; pitäisi palauttaa työntekijöiden usko ay-liikkeeseen ja solidaarisuuteen ja samalla uudistaa ay-liike. Ensimmäiseksi hän antaa potkut liikkeen vanhoille johtajille. Varajohtajuuden vuosina likainen valtapeli on tullut tutuksi Risgaardille, joka omien sanojensa mukaan on aina halunnut naiivisti luottaa ihmisiin.

Katsoja näkee inhimillisen ihmisen, jolla on halu päästä asemaan ja ajaa tärkeinä pitämiään arvoja.

Omille joukoille pitämästään ensimmäisestä vappupuheesta puheenjohtaja saa vielä komeat aplodit, mutta kentän ääni muuttuu, kun päästään kevääseen 2017, jolloin puheenjohtaja joutuu tiukkoihin työehtosopimusneuvotteluihin oikeistokeskustahallituksen kanssa. Tällä kertaa johtaja on vappupuheen jälkeen kovin yksin.

TV1 maanantai 5.11. klo 21.30