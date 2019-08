Ensikertalaisen tarkkailijan kameraan tallentui pelottavan kylmä metropoli – haapajärveläislähtöisen Aapo Huhdan Blockin pääosassa on betoniviidakko

Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriassa sisääntulosalin seinälle ripustetussa kuvassa ihminen katoaa varjoon.

Valokuvaaja Aapo Huhta kertoo ottaneensa kuvan New Yorkissa jossain päin Manhattania paikassa, missä silta langettaa mustan verhon kadun ylle. Hän muistelee kuvanneensa niillä paikoin aika pitkäänkin ennen kuin sai tallennettua näyttelyyn päätyneen näkymän.

Nimeämätön teos on osa Huhdan teossarjaa Block.

– On teoksia, joissa kuvan yhteydessä oleva teksti on olennainen osa kokonaisuutta. Näitä teoksia on kuitenkin kiinnostavampi tutkia ilman tekstejä. Kuvan informaatioarvo ei ole näissä niin suuri, vaan kuva rakentuu enemmän metaforien varaan.

Perjantaina Oulussa kulttuuritalo Valveella avautuva näyttely on valokuvaessee metropolista ja ihmisen paikasta siellä. Silmien eteen avautuu pelottava, dystooppinen kuva kylmästä ja rahalta haisevasta maailmasta.

Teossarjan nimi tarkoittaa korttelia, mutta enemmänkin se viittaa etäisyyteen ihmisten välillä. Teoskokonaisuus liikkuu dokumentaarisen kerronnan ja rakennetun kuvan rajapinnalla.

Kuvissa toistuu äärimmilleen viety pelkistys. Paria poikkeusta lukuun ottamatta kuvat ihmisistä on otettu etäältä. Pääosassa on betoniviidakko, mutta yhtä lailla ensi kertaa kaupungin kohtaava tarkkailija kameran takana.

Sellainen, ensikertalainen tarkkailija New Yorkissa Aapo Huhtakin oli kuvien ottamisen aikaan vuosina 2014 ja 2015.

– Opiskelin tuolloin Aalto-yliopiston valokuvataiteen linjalla ja olin vaihdossa School of Visual Artsissa New Yorkissa. Alun perin minulla ei ollut tarkoitusta alkaa tehdä mitään projektia. Kävelin kaupungissa lähes päivittäin pitkiä matkoja ja kuvasin kaikenlaista ilman suurempaa tarkoitusta.

Muutaman kuukauden kuluttua Huhta alkoi työskennellä tietoisemmin kaupunkiaiheen parissa. Kuvien kohteeksi valikoituivat paikat, joissa valo ja varjo muuttivat tilan toisenlaiseksi kuin arkikokemus.

Ennen Oulua sama teossarja on ollut esillä Fotografiskassa Tukholmassa ja Kehrer Galeriessa Berliinissä. Kotimaassa se on ollut nähtävillä Helsingissä ja Tampereella. Teos on julkaistu lisäksi valokuvakirjana.

Tällä viikolla Huhta on ripustanut osan samojen kuvien vedoksista pienempään näyttelyyn Oulunsalon kirjastoon.

Huhta jatkaa teossarjan esille vientiä edelleen hyvillä mielin.

– Itsekään en suhtaudu tähän enää niin ryppyotsaisesti kuin nuorempana. Blockiin on kiva palata, kun siihen on saanut etäisyyttä muiden töiden kautta.

Helsingissä asuva Aapo Huhta on kotoisin Haapajärveltä. Mitään unelma-ammattia ei nuorukaisella ollut, kun hän valmistui ylioppilaaksi. Oli vain kova hinku päästä Helsinkiin. Luokanopettajaopintoja kanditutkinnon verran suoritettuaan Huhta päätti hakea opiskelemaan valokuvausta Lahden muotoilu- ja taideinstituuttiin.

– Helsinkiin muuttaessani olin ostanut kameran, digijärkkärin, ja aloin kuvata kavereita ja bänditouhuja, joissa olin mukana. Lahden muotoiluinstituutin pääsykokeissa tajusin, että palaset alkoivat loksahdella paikoilleen.

Tätä nykyä Huhta elättää itsensä tekemällä omien valokuvausprojektiensa ohella muun muassa lehtikuvauksia ja opetustöitä.

Parhaillaan hän viimeistelee valokuvakirjaa, jonka kuvat hän on kuvannut Namibiassa vuosina 2016–2018. Kehrer Verlagin kustantama kirja ilmestyy lokakuussa. Lisäksi työn alla on yhteisnäyttely, joka tulee esille Bolognaan Italiaan ensi keväänä.