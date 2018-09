Emmy-gaala on käynnissä Los Angelesissa - Fonzien näyttelijä Henry Winkler palkittiin parhaasta sivuosasta

Edellisen vuoden parhaita televisiosarjoja palkitaan parhaillaan Yhdysvalloissa, jossa on käynnissä jokavuotinen Emmy-gaala.

Gaalassa on jo jaettu komediasarjoihin liittyvät näyttelijäpalkinnot. Parhaan miespääosan palkinnon komediasarjoista sai koomikko Bill Hader, joka on pääosassa sarjassa Barry. Parhaasta miessivuosasta palkittiin niin ikään Barry-sarjan Henry Winkler, joka muistetaan 1970- ja 1980-lukujen Onnen päivät -sarjan Fonziena. Winkler sai aikoinaan kolme Emmy-ehdokkuutta Fonzien roolista, mutta jäi tuolloin ilman pystiä.

Winkler päihitti nyt muun muassa Alec Baldwinin, joka oli ehdolla Donald Trumpin roolistaan Saturday Night Live -sarjassa.

The Marvelous Mrs. Maisel -sarja sai molemmat komediasarjojen naisnäyttelijöiden palkinnot. Rachel Brosnahan palkittiin parhaasta naispääosasta ja Alex Borstein parhaasta naissivuosasta.

Los Angelesissa pidettävän Emmy-gaalan juontavat tänä vuonna koomikot Colin Jost ja Michael Che. Gaalan avausnumerossa vitsailtiin muun muassa Trumpista, viihdeteollisuudessa esiintyvästä seksuaalisesta häirinnästä sekä tasa-arvon puutteesta Hollywoodissa.

Musiikki- ja tanssinumerossa lavalla olivat muun muassa pop-tähdet Ricky Martin ja John Legend sekä liuta Saturday Night Live -näyttelijöitä.

Gaalassa ovat vielä jakamatta esimerkiksi draamasarjojen palkinnot. Ehdolla parhaaksi draamasarjaksi ovat The Crown, Game of Thrones, The Handmaid's Tale, Stranger Things, Americans, This Is Us ja Westworld.