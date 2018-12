Elokuvan sijasta työn alle tulikin tv-sarja – Kaikki synnit tuo pohjoismaisen rikosdraaman Oulun seudulle

Juttu on julkaistu Kalevassa ensimmäisen kerran 25. toukokuuta 2018.

Kaikki synnit on henkilövetoinen rikossarja Oulun seudulta. Merja Aakko ja Mika Ronkainen käsikirjoittivat yhdessä sarjaa puolentoista vuoden ajan. Ronkaisen ohjaaman sarjan kuvaukset alkavat ensi viikolla.

Mika Ronkaisen ohjaama ja yhdessä Merja Aakon kanssa luoma ja käsikirjoittama Elisa Viihteen alkuperäissarja Kaikki synnit tuo pohjoismaisen rikosdraamasarjojen buumin Oulun seudulle.

Fiktiiviseen Varjakan kuntaan sijoittuvan kuusiosaisen sarjan kuvaukset alkavat Oulussa ja lähikunnissa toukokuun lopussa.

– Rikossarjoissahan on ollut hirveän vahvat konventiot, ihan samoin kuin romanttisissa komedioissa. Me olemme pyrkineet tuomaan sen hyvin vahvasti tänne paikalliseen kulttuuriin, onkimaan täältä stooreja ja kehittelemään tarinaa paikallisten ihmisten kautta, Ronkainen kertoo.

– Emme yritä apinoida jotain amerikkalaista tai tanskalaista sarjaa muuten kuin ehkä jonkun ulkoisen konvention kautta. Sisältö on ehtaa meitä.

Aiemmin dokumenttielokuvien parissa kunnostautunut Ronkainen ja pitkään journalistina työskennellyt Aakko ovat kotoisin Haapavedeltä ja tunteneet toisensa ala-asteelta saakka.

Yhteistyö käsikirjoittamisen saralla alkoi, kun Aakko antoi romaanikäsikirjoituksensa Ronkaisen luettavaksi nelisen vuotta sitten.

Ronkainen piti lukemastaan ja ehdotti, että he rupeaisivat kehittelemään tekstin pohjalta pitkää elokuvaa.

Tuottaja Ilkka Matila innostui kaksikon käsikirjoitusversiosta, mutta koska rahoitusta ei saatu kasaan, hanke kaatui sillä erää siihen.

Niinpä Aakko ja Ronkainen ottivat puheeksi televisiosarjan, jota he olivat kehitelleet samaan aikaan elokuvan kanssa.

Ilkka Matila innostui myös sarjasta.

– Viimeisen 5–6 vuoden aikana tv-sarjat ovat alkaneet muuttumaan tosi kiinnostavaksi taiteenlajiksi. Niihin panostetaan oikeasti, ja kentälle on tullut uusia rahoittajia, Ronkainen sanoo.

– Sarjaformaatissa pystytään kertomaan niin paljon pitempiä tarinan kaaria ja menemään syvemmälle henkilöihin kuin leffoissa.

Tällä kertaa kaikki lähti nimenomaan henkilöistä.

Henkilövetoisen draaman päähenkilö on Johannes Holopaisen näyttelemä rikostutkija Lauri Räihä, joka palaa kotiseudulleen selvittämään murhien sarjaa.

Oman jännitteensä paluuseen tuo se, että Lauri on jättänyt konservatiivisen kotiseutunsa seksuaalisen suuntautumisensa takia eikä ole tavannut vanhempiaan kymmeneen vuoteen.

– Minustakin sarjassa on kiinnostavaa, että sitä voi tehdä huokoisemmin, ja henkilöt voivat olla moniulotteisempia. He voivat olla epäjohdonmukaisia, ja sitä kautta myös todempia, Aakko toteaa.

Aakon ja Ronkaisen työskentelytapaan kuuluu, että aluksi he käyvät läpi, mitä henkilöille tapahtuu, miten he muuttuvat, ja mitä he oppivat maailmasta. Kun kohtauksia lopulta ruvetaan kirjoittamaan, kaikki on jo hyvin selkeää.

Muutenkin Aakko ja Ronkainen ovat tunteneet toisensa niin kauan, että he voivat kirjoittaa ikään kuin yhtenä henkilönä.

– Meillä on netissä toimiva käsikirjoitusohjelma, jossa kumpikin näkee, mitä toinen tekee, ja meillä on sellainen sopimus, että toinen saa vapaasti editoida toisen tekstiä. Kumpikaan ei ole siitä mustasukkainen, Ronkainen selvittää.

– Joskus toki on jotain sellaisia ”darlingseja”, joita toinen hävittää ja toinen yrittää käydä laittamassa takaisin, Aakko naurahtaa.

Kaikki synnit -sarjaa kirjoitettiin jaksoittaisesti puolentoista vuoden ajan.

Synopsis päätyi paperille vuonna 2015, ja lopulliseen kuosiin käsikirjoitus saatiin loppuvuodesta 2016.

– On ollut hyvä, että käsikirjoitus on ollut välillä lepäämässä. Sitten kun on taas palannut siihen, on nähnyt vähän eri perspektiivistä, Aakko sanoo.

Lopullinenkaan käsikirjoitus ei ole kiveen hakattu.

Ronkainen kertoo tekstin ruvenneen elämään omaa elämäänsä, kun sitä on harjoiteltu näyttelijöiden kanssa.

– En ole ollut mustasukkainen omasta tekstistäni. Nythän se herää eloon. Toki on ollut sellaista luopumisen surua, kun en ole ollut niin intensiivisesti enää mukana, Aakko toteaa.

Näytelmä ja musiikkivideo valmistivat fiktioon

Koska Kaikki synnit on Mika Ronkaisen ensimmäinen iso fiktio, hän halusi tv-sarjaansa kuvaajan, jolla on kokemusta sekä fiktion että dokumentin parista.

Ratkaisulla ohjaaja halusi varmistaa sen, että tuleva aisapari puhuu samaa kieltä.

Pelkästään fiktiota ja mainoselokuvia tekevä kuvaaja tulee visuaalisesti ja tarinankerronnallisesti aivan eri maailmasta.

Kuvaajaksi valikoitui Jani Kumpulainen, jonka meriittilistalta löytyy niin fiktioelokuvia, dokumentteja kuin tv-sarjojakin. Parivaljakko otti tuntumaa toisiinsa tekemällä musiikkivideon Jonna Tervomaan kappaleeseen Oo mun kaa.

– Myös lavastaja Päivi Kettunen oli mukana. Se oli sellainen harjoituskierros, jolla testasimme, tulemmeko toimeen, Ronkainen kertoo.

Varsinaisen valmistautumisensa fiktioon siirtymiseen Ronkainen aloitti ohjaamalla Laulu koti-ikävästä -dokumenttielokuvansa pohjalta näytelmän Oulun kaupunginteatterissa.

Tuolloin Ronkainen sai kolmen kuukauden ajan hioa tekstiä sekä hakea tuntumaa näyttelijöihin ja siihen, kuinka heidän kanssaan ollaan.

– Iso havainto oli se, että siinä ei ole viime kädessä juuri mitään eroa siihen, miten ollaan dokumenttielokuvan henkilöiden kanssa. Tietenkin näyttelijöille syötetään enemmän asioita, mutta perusasia on, että molemmissa puhutaan tunteista, Ronkainen toteaa.

Yhtä lailla dokumenttitaustasta on etua fiktiota tehdessä.

– Dokumentissa tavallaan ollaan aina tekemisissä amatöörinäyttelijöiden kanssa. Niillä ihmisillä ei ole sellaisin tekniikoita, millä he saavat luotua uskottavuuden vaikutelman, joten heidän oleminen kameran edessä täytyy olla oikeasti uskottavaa, ja sen tunnistaminen on yksi vahvuuksiani, Ronkainen selvittää.

– Siihen samaan pyrin näiden henkilöhahmojen kanssa, että ne eivät olisi ohuita eikä paperisia, vaan ne tuntuisivat oikeilta ihmisiltä.