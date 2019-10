Akuuttiin audiovisuaalisen alan osaajapulaan haetaan helpotusta Oulussa marraskuussa alkavalla koulutuksella. Elokuva-alan koulutuksen järjestäjä on MRP Matila Röhr Productions Oy Helsingistä.

Tuotantoyhtiölle koulutus on satsaus tulevaisuuteen, kertoo oululaistaustainen Ilkka Matila, elokuvatuottaja ja yksi tuotantoyhtiön omistajista.

– Yksistään MRP:llä on Oulun alueella neljän tuotannon suunnitelmat seuraavan viiden vuoden aikana. Toivon koulutuksen synnyttävän myönteisen kierteen tehdä tuotantoja pohjoisessa.

Matila törmäsi rekrytointiongelmaan tehdessään kesällä 2018 Kaikki synnit -rikosdraamaa Oulussa. Matilan toive oli rekrytoida henkilöstöä mahdollisimman paljon alueelta, mutta osaajien reservi on suppea.

Koulutusta ei järjestetä yhtä tuotantoa tai yhtiötä varten, vaan tarkoitus on lisätä Pohjois-Pohjanmaan alueen osaamista elokuva- ja tv-tuotannoissa sekä kouluttaa audiovisuaalisen alan yrityksille osaavaa teknistä työvoimaa, Matila korostaa.

Pohjoisen audiovisuaaliset ammattilaiset, PAVA ry vauhditti koulutuksen saamista Ouluun. PAVAn asiantuntijat ovat vaikuttaneet muun muassa koulutuksen sisällön laatukriteereihin.

PAVAn hallituksen jäsen, oululainen elokuvantekijä ja ohjaaja Jukka Vidgren Mutant Koala Picturesista on tyytyväinen koulutuksen alkamiseen ja kouluttajavalintaan.

– Varsinaista ongelmaa koulutus ei poista. Meidän toimialalle tarvitaan lisää liikkuvan kuvan koulutusta. Olemme kääntyneet Oulun ammattikorkeakoulun puoleen, mutta innostusta ei ole ollut, kertoo Vidgren.

Työtä on monenlaiselle osaajalle

Elokuva-alan teknisistä töistä kiinnostuneille suunnattu 40:n päivän täsmäkoulutus tarjoaa elokuva-alan perustietoa, taitoja ja kokemusta kuvauspaikkatyöskentelyyn.

Koulutuksen työssäoppimisjaksolla opiskelijoilla on mahdollista työskennellä MRP Matila Röhr Productionsin Oulun alueella talvella 2020 kuvattavassa draamasarjassa.

Koulutuksessa kouluttajana toimiva Matila toivoo kameran taakse audiovisuaalisen alan moniosaajia, tehtävästä toiseen ketterästi siirtyviä tekijöitä.

– Elokuvan tekeminen on siitä kiinnostava ala, että kaikista opituista taidoista on hyötyä. Työtä löytyy niin tietokonenörteille kuin käsitöistä kiinnostuneille. Laskutaito ei myöskään ole pahitteeksi, Matila luettelee.

Koulutukseen hakijan eduksi katsotaan audiovisuaalisen alan aikaisempi koulutus, mutta eritoten Matila toivoo hakijoilta innostusta alaan.

– Haemme ihmisiä, jotka ovat motivoituneita oppimaan ja ovat kiinnostuneita alasta. Elokuvien ja tv-tuotantojen kuvauspaikkatyöskentely edellyttää sosiaalisia taitoja sekä stressinsieto- ja aloitekykyä.

Alan työllisyystilannetta Matila vertaa loistavaan kauteen 1980-luvulla.

Ensimmäinen kultakausi oli TV-markkinoiden vapauduttua 1980–1990 lukujen vaihteessa kaikkialla Euroopassa, ja toinen, nyt suoratoistopalveluiden ilmaannuttua uusina toimijoina markkinoille maailman laajuisesti.

– Tuotannon kasvaessa osaavan työvoiman kysyntä on kasvanut, ja Suomi on saanut osansa kysynnän kasvusta.

Ammattilaisista on kysyntää

Isot kansainväliset toimijat kuten Netflix, HBO, Amazon ja Apple ovat kiinnostuneita pienemmistä markkina-alueista.

– Sisällöntuotannossa Suomi tulee vähän jäljessä, mutta varmasti. Suomalaisilla televisiodraamasarjoilla on kysyntää ulkomailla, esimerkkeinä Sorjonen ja Kaikki synnit.

Kysyntä on paisuttanut tuotantojen budjetteja ja kasvattanut työvoiman tarvetta. Kun Matila viisi vuotta sitten suunnitteli Kaikki synnit -draamasarjan budjettia, se oli kolmannes siitä, millä ensimmäisen kauden sarja loppujen lopuksi syntyi.

– Yhtäkkiä edessä avautui aivan toisenlaiset markkinat. Nostimme laadun kotimaiselta kansainväliselle tasolle.

Uutta on myös se, että ulkomaalaiset toimijat tulevat Suomeen kilpailemaan alan työntekijöistä.

– Tällä hetkellä Pohjoismaissa sekä Virossa tehdään niin paljon, että henkilöstöstä on pula.

Elokuva-alaa on arvosteltu epätasa-arvoiseksi ja se on saanut negatiivista huomiota muun muassa metoo-keskustelun myötä. Alan työehdoista on käyty keskustelua esimerkiksi Tuntemattoman sotilaan kuvausten yhteydessä.

Matila tunnistaa ongelmat, mutta puolustaa alaa.

– Elokuva-ala saa osakseen paljon julkisuutta ja medianäkyvyyttä. Ei tarvita kuin yksi ihminen tai yhdessä tuotannossa ilmenneet epäkohdat, kun koko ala leimataan. Työnantajana minua suoraan sanoen harmittaa siivota toisten aiheuttamia sotkuja.

Tapani Launonen jakaa oppia eteenpäin

Elokuva-alan moniosaaja Tapani Launonen on kouluttajana Oulussa alkavassa elokuva-alan koulutuksessa. Eläintenohjaajana tunnettu Launonen on ollut mukana kymmenissä koti- ja ulkomaalaisissa lyhyt- ja mainoselokuvissa sekä elokuva- ja tv-tuotannoissa niin kameran takana kuin edessä.

Viime viikolla ensi-iltansa saaneeseen Diva of Finland -elokuvaan Launonen etsi kuvauspaikkoja ja pyöritti tuotannonjärjestelyjä elokuvan kuvauspaikoilla Pudasjärvellä ja Oulussa.

Launosen apuna kuvauksissa on oma pieni tuotantotyöryhmä: biologi ja tradenomi. Tuotannosta riippuen mukana ryhmässä on ollut kirvesmies, maalari, puuseppä, vapaalaskijoita ja autonkuljettajia.

– Elokuvan tekemisessä on paljon tukitoimia, joihin ei tarvita taiteellisen alan koulutusta, vaan ammattiosaajia ja kädentaitajia.

Oululainen Tapani Launonen sanoo, että koulutukseen hakemista ei kannata ujostella. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Pitkän elokuvan tekeminen on kuninkuuslaji, ja harva pääsee joukkoon mukaan.

Kaikki synnit -draamasarjan tuotantoryhmässä eläintenohjaajana ja kuvauspäällikkönä mukana ollut Launonen ei näe eroja draamasarjan ja elokuvatuotannon välillä.

– Vaikka alalla ollaan tekemisissä parhaiden kanssa, se ei ole syy olla hakematta tuotantoon tai marraskuussa alkavaan koulutukseen. Ei kannata ujostella.

Elokuva-alan koulutuksessa Launosen osuus on perehdyttää opiskelijat muun muassa elokuvan tekoprosessiin, työturvallisuuteen, työsopimuksen tekemiseen sekä alan palkkaukseen.

Edelleen alan tuotannoissa tarjotaan näkyvyyttä hävyttömän pienellä palkalla.

– Ei se mitään, jos itse suostuu ja haluaa näyttää kyntensä, mutta työstä pitää maksaa palkka.

Tuotannoille on ominaista intensiiviset kuvausjaksot. Seuraavasta työkiinnityksestä ei aina ole varmuutta.

– Epävarmuutta pitää osata sietää. Maailma on muuttunut ja minäkin teen nykyään ”oikeita töitä” eri tuotannoissa.

Täsmäkoulutus elokuva-alalle

MRP Matila Röhr Productions kouluttaa tulevia audiovisuaalisen alan ammattilaisia TE-toimiston elokuva-alan teknisen työryhmän koulutuksessa.

Koulutus kestää 40 päivää ja se jakaantuu lähiopetusjaksoon ja työssäoppimiseen.

Koulutuksen työssäoppimisjaksolla on mahdollista työskennellä Oulun alueella talvella 2020 kuvattavassa draamasarjassa.

Kouluttajina kokonaisuudessa toimivat elokuvatuottaja Ilkka Matila, tuotantoassistentteja kouluttava Joonas Kauppinen, oululainen Tapani Launonen, valaisijana työskentelevä Karri Pöykiö sekä kamera-assistenttina työskennellyt Mika Ailasmäki.

Koulutuksessa voi valita suuntautumisvaihtoehdoista valomies ja grip-assistentti, kamera-assistentti ja DIT tai tuotantoassistentti ja kuvaussihteeri.

Lyhyt vapaamuotoinen hakemus sekä CV osoitteeseen heli.kallio@matilarohr.com, viestin aiheeksi Elokuva-alan koulutus 2019.

Lisäksi koulutukseen tulee hakea TE-toimiston sivujen kautta Oma asiointi -verkkopalvelussa.

Haku päättyy 9. lokakuuta. Lisätietoja koulutukseen p. 0295 020 702 tai sähköpostilla koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.