Elokuva-alan koulutus alkaa Oulussa marraskuussa

Marraskuussa Oulussa alkavan elokuvakoulutuksen haku on nyt käynnissä. Hakuaika jatkuu 9. lokakuuta saakka.

Koulutuksen tarkoitus on lisätä osaajia elokuva- ja tv-tuotantojen teknisissä työtehtävissä sekä kouluttaa Pohjois-Pohjanmaan AV-alan yrityksille osaavaa työvoimaa.

Koulutus on tarkoitettu elokuva-alan teknisistä töistä kiinnostuneille. Koulutuksen kesto on 40 päivää, josta lähiopetusta on 10 päivää ja 30 päivää työssäoppimista. Opinnot jatkuvat kevättalvelle 2020. Opiskelijat voivat valita yhden kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta: valomies & grip-assistentti, kamera-assistentti & DIT tai tuotantoassistentti & kuvaussihteeri.

Pohjoisen audiovisuaaliset ammattilaiset PAVA ry ja alan yrittäjät ottivat keväällä kantaa siihen, että Pohjois-Suomessa on akuutti osaajapula AV-alalla.

Ely-keskus järjesti koulutuksesta kilpailutuksen kesällä. Koulutuksen järjestää MRP Matila Röhr Productions.

Opintoihin voi hakea TE-toimiston verkkopalveluissa.