Ei tämä tunnu työltä, kiittelevät Oulun kaupungin nuoret kesämuusikot – keikkapyyntöjä olisi enemmän kuin mihin rahkeet riittävät

Oulun kesämuusikoilla Anna Jacksonilla, Oona Pietilällä, Juho Karvosella, Matti Korhosella sekä Santeri Saarella on mahtava fiilis, eikä kesätyö ahdista yhtään, päinvastoin.

– Ei tämä tunnu missään nimessä työltä. Jokainen keikka on uusi haaste ja mahdollisuus, musikantit kiittelevät.

Kitaraa soittava Karvonen innostui kesätyöstä kuultuaan kaveriltaan edelliskesän hienoista kesämuusikkokokemuksista.

– Myös tänä kesänä muusikot esiintyvät OYSin saattohoito-osastolla. Työllä on merkitystä, kun voimme tuottaa iloa kuulijoille.

Keikkapyyntöjä kaupungin kesämuusikoille on tullut eri puolilta enemmän kuin mihin rahkeet riittävät. Kesä- ja heinäkuun ryhmien keikat on buukattu täyteen.

Keikkoja on kaksi päivässä, jopa kolme, kertoo toista kesää muusikkoryhmiä vetävä koordinaattori Jonna Pulkkinen.

– Olen ryhmän roudari, ensitaputtaja keikoilla sekä matkustusvastaava. Tehtäväni on helpottaa työskentelyä, jotta nuoret saavat keskittyä musisointiin.

Kesä- ja heinäkuussa ryhmät musisoivat senioritaloissa, päiväkodeissa, kehitysvammaisten toimintakeskuksissa, museoissa, kirjastoissa, kesätapahtumissa ja puistoissa ja muilla julkisilla paikoilla, missä musisointi on sallittu. Lisäksi ryhmiä on pyydetty soittamaan kaupungin sisäisiin tilaisuuksiin.

– On ollut sydäntälämmittävää huomata miten musiikillisesti taitavia ja reippaita nuoria Oulussa asuu. Heidän kanssaan on suuri ilo työskennellä.

Ensimmäisen työviikon muusikot harjoittelivat keikkaohjelmistoa ja laativat soittolistoja eri kohdeyleisöille populäärimusiikista iskelmään ja rockista klassiseen. Senioreille soitetaan eri musiikkia kuin lapsille päiväkodissa.

– Yleisellä listalla on uusia ja vanhoja suomalaisia kesähittejä, kuten Mikä kesä, Lapin kesä ja Jäätelökesä. Vanhuksille soitamme valsseja ja vanhempaa musiikkia ja lapsille esitämme perinteisiä laululeikkejä ja Robinia, kertoo Pietilä.

Laulun lisäksi bändistä löytyy vankkaa soittotaitoa. Korhonen soittaa bassoa, Karvonen äänihuulien lisäksi kitaraa, bassoa sekä trumpettia ja Saari lyömäsoittimia.

– Tunnemme entuudestaan toisemme ja olemme hyvin sopeutuva kokoonpano. Soitto soi, vaikka joku meistä sairastuisi työjaksolla, Karvonen kertoo.

Oulun kaupungin kuukauden pituiseen kesätyöharjoitteluun valittuja nuoria yhdistää vahva musiikillinen osaaminen. Kaikilla on takana musiikinopintoja ja -harrastusta monen vuoden takaa.

Viidestä bändiläisestä kolme on Madetojan lukion, kaksi Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion kasvatteja, kolme myös kevään ylioppilasta.

Karvonen haaveilee sooloartistin urasta ja jatkaa Madetojan lukiossa vielä ensi vuoden. Myös musiikkiteknologiaopinnot Oulun konservatoriossa alkavat syksyllä.

– Madetojan ansiosta olen puhjennut musiikilliseen kukkaan, kertoo luonnonläheistä metallimusiikkia Valkeinen-bändissä soittava Karvonen.

Pikkupojasta asti rumpuja soittanut Saari on innostunut musiikinteoriasta. Opiskelut jatkuvat Madetojassa sekä Oulun konservatoriossa syksyllä.

Basson soittoa Oulun konservatoriossa opiskellut Korhonen tähtää musiikin ammattilaiseksi. Korhonen pääsi opiskelemaan Tamperee yliopistoon sekä Oulun konservatorioon ammattiin johtavaa tutkintoa että Helsingin Pop & Jazz Konservatorioon. Valinta monen hyvän vaihtoehdon välillä ratkeaa heinäkuussa.

– Jos tämä on se, miten voin viettää työpäiviäni jatkossakin, on se tosi yes, myhäilee Korhonen.

Oulun konservatoriossa laulua opiskellut Jackson pyrki ja pääsi opiskelemaan musiikkiteatteria Tampereelle. Pietilä pitää välivuoden ja keskittyy lauluopintoihin Oulun konservatoriossa.

Musiikin täyteisestä alkukesästä huolimatta nuorten kesälomasuunnitelmiin kuuluu paljon musiikkia ja festareita.

– Pori Jazziin. Siellä on Toto, Louis Cole, Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana sekä kaikki parhaat, luettelevat Poriin suuntaavat Korhonen ja Saari.

Kesämuusikoiden keikkalista

Oulun kaupungin kesämuusikot tunnistaa nimikkopaidoista sekä kesämuusikkokylteistä.

Kesäkuussa musisoivat Anna Jackson, Juho Karvonen, Matti Korhonen, Oona Pietilä ja Santeri Saari.

Heinäkuun muusikot ovat Ville Lehtinen, Maija Paulow, Erno Puurunen, Akseli Saarijärvi ja Jussi Sippola.

Oulun kaupungin kesätyöharjoittelupaikat tulevat hakuun alkuvuodesta, lisätietoa ouka.fi.

28.6. Lasten liikennepuisto, Hollihaka kello 13 ja 14.

1.7. Valkean Kesäkatu kello 10 ja 11.

2.7. Pääkirjaston kesäpiha kello 13–14.

17.7. Valkean Kesäkatu kello 10 ja 11.

18.7. Lasten liikennepuisto, Hollihaka kello 13 ja 14.

19.7. Potnapekka-junan reitillä kaupungintalo-Nallikari-kaupungintalo kello 13–14.

23.7. Otto Karhin puisto kello 10.

23.7. Oulu10:n edusta kello 11.

24.7. Oulun taidemuseo kello 13–14.

25.7. Pääkirjaston kesäpiha kello 13–14.

26.7. Oulun taidemuseo kello 10.30–11.30.

29.7. Oulun taidemuseo kello 10.30–11.30.

29.7. Byströmin kesäjuhlat nuorille, Byströmin sisäpiha kello 14 ja 15.

31.7. Kauppatori kello 10 ja Rotuaari kello 11.