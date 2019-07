Dokumentti rakkaudesta ja seksistä kertoo pikemminkin niiden puutteesta

Japanissa ongelma on että perinteiset rajapinnat ovat rikkoutuneet, ja yhdyskunnan vaatimukset ovat asettaneet metropolitaaniset suoriutujat tilanteeseen joissa näillä ei yksinkertaisesti ole mahdollisuutta tahi aikaa parisuhteeseen/perhe-elämään. Tämä on ajanut maan tilanteeseen jossa yritykset virittelevät työntekijöiden välille treffejä lisätäkseen syntyvyyttä vaikka samalla aikaa epäävät mahdollisuudet järkevän perhe-elämän ylläpitoon, ja missä maaseutu tyhjenee kaikista nuorista asukkaista, jättäen jälkeensä nopeasti vanhenevat sukupolvet. Perversiot jne tulevat tämän seurauksena, sillä kaiken sen seksuaalienergian on loppujen lopulta mentävä johonkin.