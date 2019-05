Dokumentti: Karsea työkeikka baarissa Australiassa – tässä ei ole reppureissaamisen romantiikkaa

Hotel Coolgardie

★★★★Katso tämä dokumenttielokuva, jos haluat järkyttyä, liikuttua ja saada pohtimista. Kaksi nuorta suomalaisnaista on päätynyt ihan sattumalta australialaiselokuvan pääosiin.

Elokuvantekijä tapasi suomalaisnaiset Linan ja Stephin junassa. Ohjaaja halusi kuvata Australian takamaiden naisvihamielisyyttä.

Suomalaiset reppureissaajat ottavat rahaa kerätäkseen pestin Coolgardien kaivoskaupungin ainoassa baarissa. Todellisuus lyö kasvoille heti ensimmäisenä päivänä.

Paikka on rääväsuisten kaivosmiesten unohdettu rotanloukku. Täällä pätevät suoraviivaiset lait, hienostelua tai naisen kunnioittamista ei tunneta. Jotta kaikkia kaivosmiehiä ei mollata, baarissa notkuvat lähinnä ne, jotka eivät enää edes käy töissä.

Miesten hupina ahdistella naisia

Ainoa hupi miehillä on vetää kännit ja ahdistella paikkakunnan muutamia naisia.

Yksikin, tarinan kannalta tärkeä, mies ilmoittaa heti kättelyssä, että miehet kilpailevat, kuka kellistää teidät ensimmäisinä. Katsojaakin alkaa jännittää, että kauanko siinä todella menee. Suomalaisella sisulla naiset kuitenkin vastustavat päällekäyviä yrityksiä.

Kaupunki pitää sisällään surullisia tarinoita. On pahaa alkoholismia. Moni mies kaipaa lapsiaan, joihin on menettänyt yhteyden. Baaritiskillä he tilittävät tuskaansa.

Ohjelman katsottuaan miettii, että taas on totuus tarinaa ihmeellisempää. Miten ihmeessä ohjaaja onnistui nappaamaan tällaisen tarinan? Useita vuosia sitten kuvattu elokuva näyttäytyy vieläkin irvokkaampana me too -kampanjan jälkeisenä aikana.

Junakohtaaminen ja pesti baarissa on aikamoinen onnekas sattuma: ei naisille, mutta elokuvaohjaajalle.

TV2 tiistai 21.5. klo 21.00