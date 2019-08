Club Teatria ja Hope ry järjestävät ilmaisen rock-tapahtuman – vapaaehtoisen pääsymaksun tuotot hyväntekeväisyyteen

Rockfutis SM -kisojen jatkojuhlina toimiva ilmainen tapahtuma järjestetään lauantaina 31. elokuuta Oulun Club Teatrialla. Illan esiintyjinä Teatrian lavalla nähdään hollolalainen The Blanko sekä oululaiset Ruotomieli ja Liverbox.

Tapahtumaan ei myydä lippuja, mutta paikalla kerätään vapaaehtoinen pääsymaksu, joka ohjataan hyväntekeväisyyteen.

Hope ry kerää vapaaehtoisvoimin varoja lasten auttamiseksi. Yhdistyksen tavoitteena edistää Suomessa lasten tasa-arvoisempia mahdollisuuksia hyvään arkeen. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat muun muassa vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille jaettavat vaate- ja tavaralahjoitukset sekä lapsille ja nuorille tarjottava harrastustuki.

Heinäkuussa yhdysvaltalaisyhtye Metallica lahjoitti Hämeenlinnan konserttinsa yhteydessä 55 000 euroa Hope ry:n toimintaan.

Myös Club Teatrian taustajoukot vaikuttivat Metallican Suomen-vierailuun, sillä klubin osaomistaja, jääkiekkoilijana paremmin tunnettu Janne Niinimaa opetti yhtyeelle Popedan Pitkä kuuma kesä -kappaleen, joka sai osakseen paljon huomiota paikan päällä olleen yleisön keskuudessa ja sosiaalisessa mediassa.

Illan pääesiintyjänä nähtävä The Blanko on vuonna 2006 Hollolassa perustettu rock-trio. Yhtyeen keulakuva Pauli Hauta-aho on tullut tutuksi myös Apulanta-yhtyeen keikoilta täydentävänä kitaristina.

Oululainen vuonna 1999 perustettu rock'n'roll-yhtye Ruotomieli julkaisi kesäkuussa seitsemännen albuminsa Born In The O.Y.S. Liverbox on kokeneista oululaismuusikoista koostuva hard rock -kokoonpano.