Charlotte Rampling saa uskomaan, että Katella on pitkän avioliiton lisäksi salattua maailmaa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

45 vuotta

★★★★ Elokuva, jossa vanha pariskunta valmistautuu hääpäivän viettoon, ei kai ikinä saa edetä iloiseen skumppalasin kilinään ja lupsakkaan takkailtaan. Ei: kriisiä pitää pukata. Vaikuttavasti Andrew Haighin elokuva kuitenkin vakiintuneita kuvioita rouhii. Armottoman taitavat Charlotte Rampling ja Tom Courtenay saavat uskomaan, että Katella ja Geoffilla on paitsi yhteisiä vuosia, myös omaa, salattua maailmaa. Ensiesitys. (Britannia 2015)

Yle Teema & Fem perjantai 3.5. klo 21.00

Valmentaja

★★★ Tuukka Temonen sai tragikomediansa jengoilleen jo siinä vaiheessa, kun Mikko Nousiainen suostui Jari Sarasvuon rooliin. Tulkinta takavuosien tv-julkkiksesta ja menestyssaarnaajasta on herkullinen. Välillä voisi luulla, että arvon guru on itse suostunut vilahtamaan itsenään jossain kohtauksessa. Kohteensa mukaisesti elokuva on paitsi vilkas, myös uuvuttava kokemus. Toposfääreissä pulputtavaa puhetta riittää. Ensiesitys. (Suomi 2017)

Nelonen perjantai 3.5. klo 21.00

Hercules

★★ Dwayne Johnsonilla on entisenä showpainijana riittävästi muskelia kreikkalaisen puolijumalan rooliin. Toisaalta hän on semmoiseksi jyskyksi myös aika maanläheinen tähti. Se torjuu pahimpia homeita muutoin puisevasta toimintaspektaakkelista, jossa Herkulesta palkkasotureineen pyydetään estämään sisällissotaa. Näennäishistoriallisen rymistelyn toinen ilonaihe on Lovejoy- ja Deadwood -sarjoista tuttu Ian McShane. (USA 2014)

Hero perjantai 3.5. klo 21.40