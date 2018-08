Camila Cabello pokkasi sekä vuoden artistin tittelin että vuoden musiikkivideo -palkinnon MTV Music Awardsissa

Vuoden musiikkivideoksi MTV Music Awards -gaalassa valittiin Camila Cabellon Havana-kappaleen musiikkivideo. Camila Cabello voitti myös vuoden artistin tittelin. Vuoden kappaleeksi gaalassa valittiin Post Malonen kappale rockstar.

Vuoden uudeksi artistiksi valittiin Cardi B.

Edesmenneen Aviciin Lonely Together valittiin vuoden parhaaksi tanssivideoksi. Vuoden parhaasta sanomasta palkittiin Childish Gambinon musiikkivideo This Is America.

MTV Music Awards järjestettiin tänä vuonna New Yorkissa. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1984, ja sen tapahtumapaikka vaihtelee vuosittain.