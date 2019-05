Aura Saarikosken valokuvissa sumu valtaa mielen ja maiseman: "Teoksissa on yritystä löytää vastauksia, mutta ne ovat tuhoon tuomittuja yrityksiä"

Sumu on tietyllä tavalla epävarman aikamme ajankuva, sanoo kuvataiteilija Aura Saarikoski.

Sumun keskellä suunta on epävarma: ei voi täysin tietää, mihin on menossa tai mistä tulossa.

Epävarmuus on läsnä niin henkilökohtaisella kuin yleisellä tasolla Aura Saarikosken Harmaatutkimuksia -näyttelyssä, joka avautuu Pohjoisessa valokuvakeskuksessa tänä viikonloppuna. Näyttely koostuu valokuvista, teksteistä ja videolle tallennetuista performansseista.

– Tietyllä tavalla sumu on myös ajankuva. Tämä aika on epävarmaa, ja oman paikan löytäminen voi olla hankalaa. Se liittyy myös ilmastoon, saastesumuhan lisääntyy maailmassa koko ajan, Saarikoski kuvailee.

Yritetäänkö teoksissa sitten löytää suuntaa sumun keskellä, vai onko epävarmuus ennemminkin vain hyväksyttävä?

– Teoksissa on yritystä löytää vastauksia, mutta ne ovat tuhoon tuomittuja yrityksiä. Sumussa astuu aina tuntemattomaan ja joutuu vain hyväksymään epävarmuuden ja eksyksissä olemisen.

Saarikoski näkee sumun myös metaforana mielelle ja alitajunnalle. Sumun keskellä voi ehkä uskaltaa lähestyä asioita, jotka tuntuvat vierailta.

Esseekirja kokoaa projektin yhteen

Saarikoski sai isältään 15-vuotiaana harmaakortin, joka on näyttelyssä mukana sekä valokuvissa että fyysisenä esineenä. Harmaakortin avulla valokuvaaja voi kuvankäsittelyvaiheessa neutraloida kuvan sävyt. Saarikosken filmiaikainen harmaakortti on kuitenkin työvälineenä vanhentunut, ja siitä on tullut hänelle enemmän symbolinen väline.

– Harmaakortti on alkanut symboloida minulle yritystä saada säätila ja mielentila vastaamaan toisiaan, Saarikoski kuvailee.

Saarikoski alkoi työstää sumun teemaa viitisen vuotta sitten asuessaan Helsingissä saarella sijaitsevassa lähiössä, jossa aamut valkenivat usein sumuisina.

– Myös se ajanjakso tuntui itselleni sumuiselta, harmaita päiviä toistensa jälkeen.

Nyt taiteilija työstää sumuprojektinsa päätöstä. Tulevassa esikoiskirjassa hänen kirjoittamansa essee kokoaa projektin kuvat yhteen.

Maailman sumuisin paikka

Kuvat ovat syntyneet orgaanisesti silloin, kun sopivan sumuinen maisema on sattunut kohdalle.

Varta vasten sumun perässä Saarikoski on matkustanut kerran, selvitettyään meteorologilta, missä sijaitsee maailman sumuisin paikka. Periltä hän ei kuitenkaan löytänyt niitä vastauksia, joita oli lähtenyt hakemaan. Kotiin palattuaan hän päätti vielä kirjoittaa kaupunkiin satunnaiselle vastaanottajalle. Kirjeeseen vastasi sattumalta pilviä maalaava taidemaalari, jota Saarikoski matkusti vielä tapaamaan.

– Sumu esti maalaria näkemästä kauniita poutapilviä, joita hän maalasi. Sumuisuus hälvenee siinä paikassa vuosi vuodelta ilmastonmuutoksen myötä, ja tuntui, että se jotenkin symboloi meidän tapaamistamme. Aihe muovautuu ja muuttuu. Mitä on sumun jälkeen, millaiseen aamuun sitten herätään?

Aura Saarikoski: Harmaatutkimuksia Pohjoisessa valokuvakeskuksessa Valveella Oulussa 25.5.–30.6.