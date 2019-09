Arvio: The Baseballs tanssitti Teatriaa superhittien fiftaricovereilla – 50-luvun estetiikkaa syleiltiin urakalla, keikalla vallitsi viehättävän vanhanaikainen tunnelma

Konsertti. The Baseballs. Club Teatria Oulu 14.9.2019.

Aika harva yhtye kykenee luottamaan ja nauttimaan siitä, että jokainen keikalla soitettava kappale on valmiiksi superhitti. Näin on fiftaricoverbändi The Baseballsin kohdalla, joka versioi erilaisia nykyajan megasinglejä tunnistettavaan rock ’n’ roll -tyyliinsä.