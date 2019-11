The Irishman tuo koolle rikoselokuvan suuret legendat Al Pacinon, Robert De Niron ja hänen perävaununsa Joe Pescin.

Suoratoistopalveluista, Netflix etunenässä, on tullut studioita, jotka rahoittavat ensi-iltaelokuvia. Tämän vuoksi The Irishman saa tässä kritiikkinsä, vaikka se ei tule Oulun alueella elokuvateattereihin mutta on nähtävissä Netflixissä.