Elokuvat Kiitos tilauksestasi (Sorry We Missed You), Britannia/Ranska/Belgia 2019. Ohjaus: Ken Loach. Pääosissa: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone. – Plaza & Star, Oulu.

Työmarkkinoiden murros on nostanut itsensä työllistäjien määrää. Parhaimmassa tapauksessa järjestely lisää autonomiaa suhteessa omaan työhön ja vapaa-aikaan.