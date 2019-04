Arvio: Maustetytöt on juuri niin hyvä, kun voisi toivoa – Ylisanoilta on vaikea välttyä, kun kuvailee vaalalaislähtöisen siskosduon esiintymistä

Ei tarvitse ihmetellä, miksi Maustetytöt on tämän hetken kuumin nouseva nimi kotimaisen indiepopin saralla. Vaalasta kotoisin olevat siskokset Anna ja Kaisa Karjalainen ovat julkaisseet tällä duo-kokoonpanolla vasta yhden singlen, Tein kai lottorivini väärin, mutta se on resonoinut niin lujaa, että keikkoja on buukattu tälle vuodelle jo 70 ja suurilta levy-yhtiöiltä satelee kosiskeluja, kuten Kaleva kirjoitti taannoisessa haastattelussa.

Siskokset ja heidän taustallaan manageroiva Aki Roukala hyödyntävät bändin ympärille muodostunutta uteliaisuutta tehokkaasti. Vaikka kappaleet kokopitkälle alkavat olla jo valmiita, debyytti on näillä näkymin tulossa vasta ensi talvena.