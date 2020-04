Art Ii Biennaali toteutuu kesäkuussa kotimaisin voimin ja osin virtuaalisena

Taidekeskus KulttuuriKauppilan tuottama Art Ii Biennaalitoteutetaan kesäkuussa kotimaisin voimin. Taidetapahtuma siirtyy koronavirusepidemian takia osin verkkoon.

– Vaihdoimme tapahtuman tuottamisessa suunnitelma B:hen jo maaliskuussa, vastaava tuottaja Jetta Huttunen kertoo.

– Koska emme voi tuoda ulkomailta taiteilijoita Suomeen, valitsimme tapahtumaan tänä vuonna ainoastaan kotimaisia ja Suomessa asuvia taiteilijoita.

Yleisötapahtumia on karsittu, ja niitäkin siirrettiin nettiin.

– Tapahtuman järjestämiseen etsittiin ratkaisua, joka mahdollistaa taiteilijoiden työskentelyn ja laadukkaan yleisötapahtuman. Osin tämä tehdään dokumentoimalla teosprosessit virtuaalisesti.

Installaatioita, videoteoksia, maataidetta

Tämän kesän Art Ii Biennaaliin on valittu kahdeksan teosta: Alan Bulfinin ja Pii Anttilan installaatioFidelity of Home, Marja Haapakankaan ja Maria Laitilan videoteos Seisuo, Pia Hentusen installaatio Invisible Insects, Miia Kettusen maataideteos Landshapes, joka on toteutettu yhteistyössä Valtarin koulun oppilaiden kanssa, Karoliina Niemelän ja Pirjo Lempeän luonnonsavesta tehty veistos Alku, Johanna Ruotsalaisen ja Simi Susanna Ruotsalaisen videoinstallaatio I am a Living Being, Tiina Vehkaperän maataideteos Massamuistisekä Anne Yonchan ja työryhmän installaatio Re:Peat III.

Lisäksi toteutetaan yhteisötaideteos Maan Tarinat installaationa ja videoteoksena yhteistyössä Iin kansalaisopiston taidekoulun oppilaiden ja opettajien kanssa.

"Maan tieto" sai uusia merkityksiä

Biennaalin kuraattoreiden Maria Huhmarniemen ja Ekaterina Sharovan mielestä biennaalin teema "maan tieto" on saanut koronaviruksen myötä uusia merkityksiä.

– Ihmisen tieto ei aina riitä, ja yhteiskunnat ovat haavoittuvaisia. Välillä joudumme nöyrtymään luonnonilmiöiden äärellä. Nyt on hyvä hetki pysähtyä maan tiedon ääreen, kuraattorit toteavat.

Biennaalissa toteutetut teokset ovat auki yleisölle 10. kesäkuuta alkaen syyskuun loppuun. Kaikista teoksista toteutetaan myös videodokumentointi nettiin.

Biennaalin yhteydessä julkaistaan Iin Suvantolan Lähde!-puistoon tilattu Paula Suomisen teos Kummalliset kukat.

Art Ii Biennaali toteutetaan 10.–14. kesäkuuta Iissä. Avajaiset järjestetään virtuaalisesti torstaina 11. kesäkuuta kello 18 osoitteessa www.artii.fi. Tilanteen niin salliessa yleisö on tervetullut paikalle Lähde!-puistoon.