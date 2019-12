Anomalisassa on ehkä elokuvahistorian alakuloisin seksikohtaus – Stalker taas on mestariteos, vaikka kriitikko pysyi hereillä vasta kolmannella yrittämällä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Anomalisa

★★★★ Elämä on harmaata, ihmiset ovat samaa massaa. Amerikkalaisen elokuvan omaperäinen ääni Charlie Kaufman tekee vieraantumisen näkyväksi aikuisten animaatiossaan. David Thewlis antoi äänen self help -kouluttaja Michaelille, joka kohtaa puhematkallaan Lisan. Jennifer Jason Leighin puhuma nainen erottuu vastaantulijoiden massasta, ja Michael jakaa tämän kanssa elokuvan historian ehkä alakuloisimman seksikohtauksen. Ensiesitys. (USA 2015)

Yle Teema & Fem sunnuntai 1.12. klo 13.01

Stalker

★★★★★ Andrei Tarkovskin hivuttavan hidas, filosofinen tieteiselokuva ei ole kevyttä katsottavaa. Itse nukahdin kesken kahden ensimmäisen kerran, ja jälkimmäisellä sain sen lätäköistä vielä flunssan. Kolmannella yrittämällä selvisi, että mestariteoshan se on. Tiedemiehen, kirjailijan ja oppaan matka arvoitukselliselle Alueelle mittailee mielen ja vakaumusten rajoja. Koruttomat kuvat toimivat kuin sorakuskin rukous. (Neuvostoliitto 1979)

Yle Teema & Fem sunnuntai 1.12. klo 14.30

Baby Driver

★★★★ Shaun of the Deadin ja Hot Fuzzin ohjaaja Edgar Wright jatkaa luovaa leikkiään elokuvassa, jossa ryöstöjännäreiden vakituiset renkaanjäljet saavat uusia kiharoita. Ansel Elgort on nuorimies nimeltä Baby, joka peittää korviensa tinnutusta popmusiikilla, ja velkaansa rikollispomon (Kevin Spacey) keikkakuskina. Seuraan liittyvät Downton Abbeyn Lily James, Mad Menin Jon Hamm ja vaikka mistä tuttu Jamie Foxx. Ensiesitys. (Britannia 2017)

Sub sunnuntai 1.12. klo 21.00