Anna Puu juhlistaa kymmenvuotista taiteilijataivaltaan intergalaktisilla areenabileillä – "Tässä vaiheessa uraa toivon sitä, että pääsisin irti kaikenlaisista musiikintekijöitä riivaavista lokeroinneista"

Laulaja Anna Puu viettää parhaillaan kymmenvuotistaiteilijajuhlaansa. Alkujaan kykyjenetsintäkilpailu Idolsista yleisön tietoisuuteen ponnahtanut artisti on uransa aikana ennättänyt julkaista viisi albumia kokoelmalevyineen ja kasvaa muuntautumiskykyiseksi biisintekijäksi, joka imee vaikutteita niin kuvataiteista, kirjallisuudesta kuin nykymusiikistakin.

Juuri nyt hän on innostunut amerikkalaisen räppäri-laulaja Lizzon kappaleista. Liput tähden syksyiselle Berliinin-keikalle polttelevat jo takataskussa.

– Siinä on tekijä, joka on tosi sinut itsensä kanssa. Sellaista suvereeniutta on aina kiva katsoa, Puu pohtii.