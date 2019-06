Alma Lehmuskallion ohjaama Nora valittiin Teatterikesään – Oulun teatterin uusi johtaja saa hienosti näkyvyyttä työlleen

Pohjoismaiden vanhin ammattiteatterifestivaali Tampereella tarjoaa rohkeuden teatteria. Esiin nousevat kotimaasta myös Milja Sarkolan Harriet, Johanna Freundlichin Kissani Jugoslavia, Mikko Roihan Miehen kylkiluu ja Saara Turusen Medusan huone.

Tampereen Teatterikesän kesän 2019 pääohjelmiston yhteinen nimittäjä on vastaansanomaton rohkeus.

– Esitykset kohtaavat ja purkavat pelkoja. Tekijät käyvät kaikenlaisen rasismin kimppuun ja päivittävät länsimaisen kulttuurin pohjalla olevia myyttejä uuteen uskoon, festivaalin johtotroikka Hilkka-Liisa Iivanainen, Aleksis Meaney ja Tanjalotta Räikkä luonnehtii.

Kotimaasta kolmikko nostaa esiin useita naisohjaajien töitä.

Pääohjelmistoon valittiin Oulun teatterin tulevan taiteellisen johtajan Alma Lehmuskallion ohjaus Nora. Henrik Ibsenin Nukkekoti-näytelmästä irtautuva Nora on Alma Lehmuskallion ja Marie Kajavan dramatisointi. Esitys kertoo kulisseista, rooleista ja rajoista, joiden sisään nainen ei mahdu.

Näyttämöllä on kaksi Noraa: Rosanna Kemppi ja Kreeta Salminen. Lehmuskallion ohjaama Nora sai kantaesityksensä Teatteri Jurkassa Helsingissä syyskuussa 2018.

Vallankäyttöä naisnäkökulmasta

Suomen Kansallisteatterin tuotannosta Teatterikesässä nähdään Johanna Freundlichin ohjaus Kissani Jugoslavia. Pajtim Statovcin esikoisromaaniin perustuva näyttämöteos seuraa erään perheen kohtaloita Suomessa ja Kosovossa.

Milja Sarkolan Ryhmäteatterille kirjoittama ja ohjaama Harriet vie vuoteen 1918. Esitys ammentaa Sarkolan oman suvun tositarinasta. Harrietissa hän pohtii historiankirjoitusta, totuutta ja muistamista.

Kahdeksan teatterin yhteistyö Miehen kylkiluu on Mikko Roihan ohjaama komedia rakkaudennälästä.

Kolme suomenruotsalaista teatteria – Klockriketeatern, Sirius Teatern ja Teater Mestola – tarttui yhdessä Peter Weissin näytelmään Marat/Sade. Thalia-palkitun esityksen on ohjannut Juha Hurme.

Saara Turusen Q-teatterille kirjoittama ja ohjaama Medusan huone on saanut innoituksensa Medusan myytistä. Esitys on unenomainen kuvaus sukupuoleen liittyvästä vallasta ja hiljentämisen käytännöistä. Rooleissa ovat Elina Knihtilä, Tommi Korpela, Katja Küttner, Aksinja Lommi ja Ylermi Rajamaa.

Teatterikesän jälkeen Medusan huone vierailee myös Kansallisteatterissa kolmen näytöksen verran tammikuussa 2020.

Myös Red Nose Companyn Babylon käsittelee vallankäyttöä naisnäkökulmasta. Marielle Eklund-Vasaman ohjaus ottaa kantaa sukupuolten välisiin valtarakenteisiin.

Kärkinimi Milo Rau ja esitys La Reprise

Kansainvälisiä vieraita Teatterikesään saapuu Isosta-Britanniasta, Australiasta, Kanadasta, Sveitsistä, Saksasta, Belgiasta ja Ruotsista.

Euroopan kärkiohjaajiin lukeutuva Milo Rau tuo Suomeen esityksen La Reprise. Se on tositapahtumiin perustuva viisinäytöksinen rikoskertomus, joka pohtii esittämisen ja todellisuuden välistä suhdetta. Sveitsiläissyntyinen Rau sai Euroopan teatteripalkinnon 2018.

Sveitsiläisen Basel-teatterin Medeassa äidin hirvittävää tekoa katsotaan tragedian sivuhenkilöiden, lasten näkökulmasta.

Britti Keisha Thompson pohtii sooloteoksessaan Man on the Moon, millaista on elää mustaihoisena naisena Isossa-Britanniassa.

Ruotsalainen näyttelijä, tanssija, koreografi ja dj Sofia Södergård tuo festivaalille teoksensa SLICK, jossa Södergård on drag-kuningas Qarl Qunt.

Iranista kotoisin oleva, Berliinissä asuva Nassim Soleimanpour tutkii nimeään kantavassa esityksessä, miten kieli yhdistää ja erottaa ihmisiä.

Teatterikesä tuo Suomeen australialaisen Hot Brown Honey -ryhmän show'nWorld Pollination Tour,jossa yhdistyvät rap-keikka, burleski, sirkus ja poliittinen kabaree.

Näyttelijä Geoffrey Eristan sooloteos N.E.G.R.O. – Nhaga & Erista Growing 'n Reaching Outkäsittelee rodullistettua kehoa, mustaa maskuliinisuutta ja sitä, millaista on kasvaa afrikkalaisten vanhempien lapsena suomalaisessa yhteiskunnassa. Teos on Eristan taiteellinen opinnäytetyö Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun.

Tanssiteokset Sisaret, Kenttä ja I'm Liquid

Tampereen Teatterikesän pääohjelmistoon valikoituu yhä useammin nykysirkusta ja tanssia. Tanssitaiteilija Alpo Aaltokosken Sisaret on teos sisarusten välisestä yhteydestä. Koreografi Susanna Leinosen Kenttä pureutuu Suomen sisällissodan jälkeiseen aikaan nykynaisen näkökulmasta.

Jarkko Mandelinin luotsaama Kinetic Orchestra vierailee Teatterikesässä ensimmäistä kertaa esityksellään I'm Liquid. Teoksessa tanssivat Sanni Giordani, Anni Koskinen, Iiro Näkki ja Oskari Turpeinen.

Vuonna 1969 Tampereen Teatterikesän hittiesitys oli paikallisen Popteatterin Hair-musikaali. Tänä kesänä nähdään Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen konservatorion suurtuotanto Hair. Pauliina Hulkon ohjauksessa pohditaan, mitä annettavaa musikaalilla on tässä ja nyt.

Näyttelijä-miimikko Marc Gassot'n tähdittämä Lion – The Weird And Magical Abracadabra Circus Show kunnioittaa perinteistä sirkusta maustaen sitä mimiikalla, klovnerialla ja taikatempuilla.

Les Dudes -ryhmän katuteatteriesityksen nimi on Stories in the City. Esiintyjät ovat Pikku Kakkosesta tuttu teatterintekijä Senja Meriläinen ja Cirque du Soleilissa työskennellyt Philippe Dreyfuss.

Tampereen Teatterikesä järjestetään 5.–11. elokuuta.