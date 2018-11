1990-luvulla maailmanmaineeseen noussut, vaihtoehtorockin suurimpiin nimiin kuuluva Alice In Chains konsertoi Oulussa ensi kesänä. Bändi esiintyy Oulu Energia Areenalla lauantaina 15. kesäkuuta.

Seattlesta kotoisin oleva Alice In Chains on Nirvanan, Soundgardenin ja Pearl Jamin ohella yksi grungen peruspilareista. Yhtyeen ura on jatkunut aktiivisena ja bändi julkaisi uusimman studioalbuminsa Rainier Fog viime elokuussa.

Oulun-keikan lisäksi yhtye esiintyy sunnuntana 16. kesäkuuta Helsingin Kaisaniemessä. Molempien konserttien liput tulevat myyntiin tiistaina 20. marraskuuta klo 12 Tiketissä ja Lippupisteessä.

Raksilassa järjestettävään konserttiin tulee myyntiin sekä katsomopaikkoja että permantopaikkoja. Molempien konserttien ikäraja on K-18.