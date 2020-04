"Aina kun menee elokuviin, eteen istuu joku jättiläinen, ja sitten joutuu vaihtamaan paikkaa" – oululaiselle Lasane!-yhtyeelle mikään aihe ei ole niin pieni, ettei siitä voisi tehdä laulua

Oululaisen Lasane!-yhtyeen kohtalona on ollut jäädä eräänlaiseksi paikalliseksi erikoisuudeksi. Pitkäperjantaina julkaistu Pallomeri on jo yhtyeen neljäs pitkäsoitto, mutta keikkapaikkoja se on kolunnut lähinnä Oulussa.

– Joskus pikkupoikana haaveilin, että kunhan vain pääsee lavalle. Ei minulla mitään maailmanvalloitusvisioita ole koskaan ollut. Tällainen pienimuotoisempikin riittää, laulaja-kitaristi ja biisinikkari Ari Lasanen sanoo.

– Sinänsä tietysti harmi, että tämä on jäänyt oululaisten herkuksi. Olemme kyllä eteläänkin yrittäneet saada keikkaa, mutta jotenkin se ei vain ole vielä natsannut.

Biiseissä kuuluu Oulu

Sama pienimuotoisuus ja paikallisuus heijastuu myös yhtyeen musiikista. Mikään aihe ei ole niin pieni, ettei siitä voisi tehdä biisiä. Myös viittauksia Ouluun on paljon.

– Minä en paasaa mistään politiikasta. Sanoitukset ovat enemmän juuri sellaista pienen ihmisen elämää, mitä siinä ympärillä on, ja mitä saattaa sattua. Niistä minä tykkään kirjoittaa, kun niistä minä eniten tiedänkin. On helppo kirjoittaa sellaisesta, mikä koskettaa itseään, ja silloin se on totta, Lasanen selvittää.

– Ja biisit myös ovat aika usein suoraan tosielämästä. Uudella levyllä on kappale nimeltä Kivespunkki. Rumpali oli ollut leikkaamassa ruohoa, ja hän oli huomannut, että hänellä oli kiveksessä punkki.

Kaupungin isoin pää -kappaleessa taas ollaan elokuvateatterissa, kun eteen istahtaa isopäinen henkilö. Se pohjautuu Lasasen omiin kokemuksiin.

– Aina kun menee elokuviin, eteen istuu joku jättiläinen, ja sitten joutuu vaihtamaan paikkaa, hän naurahtaa.

– Ne ovat sellaisia hauskoja juttua. Tämä on aika riemukas bändi. Mutta vaikka siellä on paljon huumoria, on siellä vakavampaakin. Keinumme siinä välillä.

Kivespunkin Lasanen kirjoitti linja-automatkan aikana, mutta useimmiten sanoitukset syntyvät kitaraa rämpytellessä.

– Siinä saattaa tulla joku ajatus mieleen, ja rupean saman tien hoilottamaan. Sitten vain kirjoitan sen ylös tai äänitän puhelimella. En minä niitä pitkään rupea hiomaan. En ole mikään hiojatyyppi.

– Välillä toki pitää tehdä töitäkin tekstin eteen. Eivät ne aina itsekseen tule.

Visio bändistä puuttui

Lasane! sai alkunsa vuonna 2009. Ari Lasanen oli soitellut aikansa itsekseen Landolallaan, kun hän sai päähänsä ruveta tekemään omia biisejä. Muut soittajat löytyivät lähipiiristä.

Sen kummempaa visiota bändin tyylistä Lasasella ei ollut. Eikä oikeastaan ole vieläkään.

– En ole ikinä ajatellut mitään tyylilajia. Biisit ovat sen kuuloisia, mitä milloinkin sattuu tulemaan. Jos tulee punk-pläjäys, niin sitten tulee. Joskus tulee rokimpaa, progempaa tai iskelmämpää. Tai mitä tahansa.

– Aina se on kuitenkin kuulostanut meiltä, eli on siinä jonkinlainen punainen lanka sillä tavalla.

Pallomeri-albumin julkaisukeikka Tukikohdalla Välivainiolla jouduttiin koronavirustilanteen takia jouduttu perumaan. Levy itsessään julkaistaan suunnitelmien mukaan niin digitaalisesti kuin c-kasettina ja cd-levynäkin.

– Toivottavasti pääsemme keikoille mahdollisimman pian, niin ihmisetkin pääsevät kuulemaan näitä biisejä livenä. Sehän tässä touhussa tärkeintä on, Lasanen sanoo.