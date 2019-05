Adele-konserttikiertue saapuu Ouluun ensi vuoden alkupuolella – hittejä tulkitsee brittilaulaja Katie Markham

Ensi vuoden alkupuolella Oulussakin kuullaan poptähti Adelen hittejä nuoren brittilaulaja Katie Markhamin tulkitsemana, kun Someone Like You – The Adele Songbook -konserttikiertue saapuu Suomeen.

Konsertin ohjelmisto koostuu voittopuolisesti Adelen kansainvälisistä hiteistä kuten Chasing Pavements, Make You Feel My Love, Set Fire To The Rain, Someone Like You, Hello, Rolling In The Deep ja Skyfall. Konsertissa kuullaan myös muiden artistien, kuten George Michaelin, Shirley Bassey’n, Etta Jamesin, Barbra Streisandin, Amy Winehousen ja Bob Dylanin kappaleita.

Konserttikiertue nähdään eri puolilla Suomea maaliskuussa 2020. Kymmenen konserttia sisältävä kiertue starttaa Hyvinkäältä 4. maaliskuuta ja päättyy Joensuuhun 15. maaliskuuta. Oulun Teatrialle kiertue saapuu perjantaina 13.3.2020.

Lippujen ennakkomyynti alkaa huomenna perjantaina 24.5.2019 kello 9. Lippuja voi ostaa Ticketmasterin ja Lippu.fin verkkopalveluista.