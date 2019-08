60 vuotta täyttävä Tommi Läntinen kaipaa musiikintekoon kapinaa – "Jos minulta kysytään, mitä teen, kerron olevani rockmuusikko"

Rokkaava sosiaalikärki viihtyy myös jalkapallopelissä.

60 vuotta

Muusikko Tommi Läntistä kiehtoo koko musiikin tekemisen prosessi, jota hän kutsuu pallomereksi. Läntinen kuvaileekin, että pitkän muusikonuran takana on ennen kaikkea sisäinen palo.

– Valmis biisi voi toimia välineenä, jonka kautta ihmiset pääsevät elämään omia juttujaan.

Muusikon ura on Läntisen mukaan rankka jobi.

– Ihania puolia on niin paljon, että musiikin tekeminen innostaa edelleen. On mahtava juttu, jos tällä saa toimeentulonsa ja tulee menestystäkin. Tärkeintä on kuitenkin rakkaus musiikkiin.

Läntinen keskittyi 1980-luvulla englanninkieliseen rockiin ja poppiin. Ensimmäinen levyttänyt bändi oli Fabrics, jonka jälkeen hän jatkoi Boycottissa.

Turussa varttunut Läntinen kertoo, että uran alkuvuosina oli juhlaa päästä soittamaan paikalliselle nuorisotalolle.

– Seuraavaksi vuorossa olivat Turun isommat paikat. Myöhemmin pääsi keikalle Stadiin ja eri puolille Suomea, lopulta myös ulkomaille. Ura eteni pala palalta.

Stadionhenkistä voimarockia esittänyt Boycott nostettiin vientitoivoksi. Suuntana oli niin länsi kuin itä. Boycott levytti ja teki joitain keikkoja Yhdysvalloissa. Neuvostoliitossa yhtye menestyi hyvin. Levyt myivät ja keikoilla oli isoja yleisöjä.

1990-luvulle tultaessa levy-yhtiö alkoi houkutella Läntistä tekemään suomenkielisen soololevyn. Läntinen tarttui haasteeseen. Sooloura lähti lentoon vähitellen.

– Menestys vaatii aina kovaa duunia. Laajempi yleisö löysi minut Syvälle sydämeen sattuu -hitin myötä. Ja niin kuin sanotaan: loppu on historiaa.

1990-luvun puolivälin tienoilla Läntinen eli suuren suosion aikaa. Läntinen sanoo, että englannin vaihtaminen suomen kieleen toi laajempaa yleisöä.

– Boycott on edustanut tuotantoni rajuinta puolta, Syvälle sydämeen sattuu on asteikon toisessa päässä. Kaikessa musiikin tekemisessäni on kysymys samasta sydämen palosta. Jos minulta kysytään, mitä teen, kerron olevani rockmuusikko. Musiikinteossa pieni kapina on aina paikallaan.

Uudelle vuosituhannelle tultaessa Läntisen ura alkoi hiipua.

– Noususuhdanne loppui. Minulla alkoi olla myös taisteluväsymystä eikä ihan paras happi. Alkoholinkulutus kasvoi ja siitä tuli ongelma. Piti katsoa peiliin, pohtii Läntinen, joka on ollut raittiina nyt seitsemän vuoden ajan.

Viime vuodet Läntisellä on ollut tasaisesti keikkaa ravintoloissa, yksityistilaisuuksissa ja festareilla eri puolilla maata.

Läntisestä kertova kirja julkaistaan hänen syntymäpäivänään, ja syyskuun puolivälissä Läntinen julkaisee uuden kappaleen, josta löytyy hänen mukaansa niin tuttua kuin modernia soundia.

Läntisen toinen suuri rakkaus on jalkapallo. Läntistä kiehtoo myös lajin universaalisuus.

– Geimit saa pystyyn missä vaan. Tarvittaessa pelivälineeksi käy vaikka vanha hattu. On upeaa, kun 22 miestä tai naista asettuvat vastakkain ja rupeavat tanssimaan, se on kuin balettia. Samanlaista reilua balettia toivoisin myös yhteiskunnallisissa asioissa.

– Itse olen pelannut rokki- ja höntsäfutista. Olen ollut sosiaalikärki, iän myötä olen alkanut pelaamaan alempana. Jalkapallon kautta olen päässyt ihaniin juttuihin, esimerkiksi hyväntekeväisyysotteluihin, ja tutustunut muun muassa Jari Litmaseen ja Sami Hyypiään, sanoo Läntinen, joka on ilahtunut Suomen miesten maajoukkueen viimeaikaisista hyvistä esityksistä.

60 ikävuoden rajapyykkiin Läntinen suhtautuu myönteisesti.

– Minulla on sellainen olo, että olen tosi hyvässä kohtaa. Tulevaisuudessa on kivaa kajastusta.