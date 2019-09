30 vuotta täyttävä Oulun Musiikkijuhlat juhlii sinfoniaorkesterien yhteiskonsertin ja Grammy-palkittujen vieraiden voimin – "Johtotähtenä on tarjota laadukkaita sisältöjä, jotka kelpaisivat missä tahansa maailmassa"

Festivaali juhlistaa maaliskuussa 30-vuotista taivaltaan kunnianhimoisilla konserteilla.

Oulun Musiikkijuhlat järjestetään maaliskuussa 2020 jo 30. kerran. Juhlavuottaan viettävällä festivaalilla nähdään muun muassa poikkeuksellinen kahden sinfoniaorkesterin yhteiskonsertti sekä erittäin arvostettu yhdysvaltalainen Emerson String Quartet.

8.–22. maaliskuuta järjestettävien Oulun Musiikkijuhlien juhlavuoden konserteista suurin ponnistus on poikkeuksellinen kahden sinfoniaorkesterin yhteiskonsertti, jossa Kuopion kaupunginorkesteri ja Oulu Sinfonia yhdistävät voimansa yhdeksi yli 100 muusikon suurorkesteriksi. Konsertin solistina toimii suomalaisten oopperalaulajien kärkinimiin kuuluva basso Matti Salminen, joka esittää Modest Musorgskin laulusarjan Kuolemanlauluja ja tansseja. Konsertin huipentaa Igor Stravinskin mahtipontinen Kevätuhri-orkesteriteos.

Festivaalin taiteellinen johtaja Jaakko Kuusisto kertoo, että Musiikkijuhlien suunnittelu on ylivuotista työtä ja tulevan festivaalin tähtien Matti Salmisen ja Emerson String Quartetin kiinnitystä on valmisteltu jo pitkän aikaa. Viulistina, kapellimestarina ja säveltäjänä tunnettu Kuusisto korostaa, että festivaalin pitkäaikainen tavoite on kehittyä entistä vaikuttavammaksi tapahtumaksi.

– Yhteiskonsertti on yksi tähän tähtääviä tapahtumia, kun jo mietitään orkesterin kokoa ja mitä ohjelmistoa se mahdollistaa. Esimerkiksi Kevätuhri ei olisi muuten mahdollinen toteuttaa, Kuusisto kuvailee.

Itse Kuopion kaupunginorkesterin ylikapellimestarina toimivan Kuusiston mukaan kahden hänelle tutun orkesterin naittaminen yhteen on hyvin luonteva ratkaisu.

– Helppoa se ei kuitenkaan ole. Oulusta Kuopioon tulee välimatkaa ja siispä kaupunkien välillä matkaaminen harjoituskaudella ei tule kysymykseen. Kuopion orkesteri majoittuu konserttiviikon harjoitusten ajan Oulussa, Kuusisto kertoo.

Maailman kamariorkesterien kermaan lukeutuva yhdysvaltalainen Emerson String Quartet konsertoi Oulun Musiikkijuhlilla perjantaina 13. maaliskuuta. Yli 30 levyä julkaissut jousikvartetti on voittanut urallaan yhdeksän Grammy-palkintoa, joista kaksi parhaan klassisen musiikin albumin kategoriassa.

Emerson String Quartet esittää Oulussa kaksi Beethovenin jousikvartettoa säveltäjämestarin 250-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ja pitää mestarikurssin festivaalille saapuville nuorille taiteilijoille. Kuusiston mukaan kansainvälisesti arvostetun orkesterin vierailu on harvinainen koko maan mittaluokassa ja sen kiinnittäminen festivaaleille on osa Musiikkijuhlien pyrkimyksiä kansainvälistymiseen.

– Emme olla halunneet teemoittaa ohjelmistoa vuosittain, vaan johtotähtenä on tarjota mahdollisimman laadukkaita sisältöjä, jotka kelpaisivat missä tahansa maailmassa, Kuusisto linjaa.

Vuoden 2020 Musiikkijuhlilla on luvassa tuttuun tapaan myös jazz-, tanssi- ja sirkusohjelmanumeroita. Kuusisto lupaa, että juhlavuoden kunniaksi ohjelmistoon luvassa festivaalin historiaa peilaavia nostoja.