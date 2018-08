25-vuotias musiikkivideofestivaali jaksaa yllättää

Kirjoittaja on Kalevan yleisöarvioija, joka raportoi yleisön näkökulmasta Oulun juhlaviikkojen festivaalitapahtumista.

Oulun Musikkivideofestivaalit 23.-26.8.2018

Oulun Musiikkivideofestivaalien tarjonnassa oli runsauden pula. Oli hyvin vaikea valita, mitä kaikkea kävisi katsomassa. Ajatuksia herättäviä pohdintoja tarjosi Perttu Saksan Eläimen kuva –dokumenttielokuva. Dokumentti käsitteli ihmisen ja eläimen suhdetta luontokuvaaja-kirjailija Heikki Willamon ajatusten kautta. Dokumenttia vei eteenpäin livemusiikki, joka oli varsin mielenkiintoinen. Itse olisin kyllä voinut katsoa dokumentin ilman musiikkiakin.

Musiikkivideojuhlilla on siis varsin pitkät perinteet. Nyt ensimmäistä kertaa osallistuttuani festareille olin hämmästynyt, kuinka vuodesta toiseen festarit löytää uutta ja jaksaa yllättää katsojansa ja kuulijansa. Esitetyt elokuvat ja videot olivat visuaalisesti hyvin toteutettuja. Sekä jätti katsojalle vielä mahdollisuuden jälkipohdintaan, kuten juuri Perttu Saksan Eläimen kuva -dokumenttielokuva.

Musiikkivideofestivaalin kohokohtiin kuului lauantaina järjestetty Pumpeligaala, jossa jaettiin useammassa kategoriassa palkinnot. Kansanpumpeli meni oikeutetusti Anna Äärelälle Sunrise Avenuen I Help You Hate me -videosta. Ihanaa, että suomalaisten bändien videot ovat jo vuosia olleet muutakin kuin savukoneen täyttämää höttöä. Videon toteutus näyttää varsin helpolta ja yksinkertaisena, vaikka sitä se tuskin on ollut. Video jäi mieleen niin, että se piti vielä muutaman kerran ”tsekata” Youtubesta. Yleisöääniä annettiin yli 2000, mikä on mielestäni varsin hyvä tämän kokoiselle festarille.

Jonkin verran jäi mieltä kaihertamaan, kun en ehtinyt katsomaan Grace Jones: Bloodlight and Bami -dokumenttia. Varsin mielenkiintoisen uran tehnyt malli, näyttelijä ja laulaja, Grace Jones, olisi ollut mukava lisä jo niin monipuoliselle festarikattaukselleni.

Valve oli mielestäni onnistunut valinta yhdeksi musiikkivideojuhlien esittämispaikoista. Paikan sijainti keskellä keskustaa antoi hyvät edellytykset piipahtaa paikalla pitkin päivää. Paikka oli hyvien kulkuyhteyksien päässä ja paikan audiovisuaaliset toiminnot olivat onnistuneet. Luultavasti tulen tulevinakin vuosina käymään tutustumassa musiikkivideofestivaalin tarjontaan.