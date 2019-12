Yritykset ovat yllättäen hyötyneet palkkatuesta – yli kaksi kolmesta jatkoi palkkatuetun työsuhdetta tuen loputtua, kertoo tuore kysely

Koska palkkatukijakson jälkeen yrityksen riski on vähentynyt. Työntekijä on voinut osoittaa osaamisensa, ko. työtehtävään ehkä liittyvä aiempaa laajempi toiminta on voinut osoittautua oikeaksi valinnaksi, toiminta on voinut kehittyä ja tehostua palkkatuetun jakson aikana jne.

Suomen mallissa yrityksien ongelma yleensäkin on se, että vääriä valintoja on monia muita maita vaikeampi purkaa, jolloin valintoja ei tehdä. Tämä on myös haitta myös työnetsijöille, koska he eivät pääse töihin. Hyvässä yhteiskunnassa ei suojata yksittäisiä työpaikkoja ja yrityksiä, vaan sitä, että jos työntekijältä lähtee työpaikka alta, niin hän saa helposti heti uuden.